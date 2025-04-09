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Cem Küçük’ten Flaş İddialar: “Kuryeler, CHP’li Gazetecilere Evlere Para Dağıttı”

Cem Küçük’ten Flaş İddialar: “Kuryeler, CHP’li Gazetecilere Evlere Para Dağıttı”

cem küçük
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2025 - 08:48

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında çok konuşulacak iddialarda bulundu. “CHP'li gazeteciler hiç mırın kırın etmeyin. Çoğunuzun İBB'den nemalandığınız biliniyor” diyen Cem Küçük, “Kuryenin elden parayla evlere para dağıttığını cümle âlem biliyor” iddiasında bulundu. 

Cem Küçük ayrıca yazısında bazı gazetecilerin savcılık soruşturmasına girdiğini ve bilgilerine başvurulacağını da yazdı.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ko...
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İşte Cem Küçük’ün köşe yazısından bir bölüm:

İşte Cem Küçük’ün köşe yazısından bir bölüm:

CHP'li gazeteciler hiç mırın kırın etmeyin. Çoğunuzun İBB'den nemalandığınız biliniyor. Elbette bazılarının delili var ama bazılarının yok. Kuryenin elden parayla evlere para dağıttığını cümle âlem biliyor. Ekranlarda deli gibi Ekrem İmamoğlu'nu savunanların bunları bedava yapmadığı biliniyor.

CHP'yi eleştiriyorsun tık yok, Mansur beyi eleştiriyorsun ses yok ama Ekrem İmamoğlu'na en küçük söz söylediğinde hepsi kıyameti koparıyor. İBB rüşvet ve yolsuzluk dosyasında kuryeler konuşuyor. 'Elden para verdik' diyorlar. MASAK raporu bazı gazetecilerin para trafiğini raporlamış. Savcılık soruşturmasına birçok gazeteci girdi ve onların da bilgilerine başvurulabilir.

Şimdi o gazetecilere düşen öz eleştiri yapıp aldıkları paraları açıklamaları. Can Kakışım ve Şükrü Küçükşahin gibi isimler resmi danışmanlar. Gerçi ne iş yaptıklarını bilmiyoruz ama bu isimler ne karşılığı para aldıklarını açıklamalılar.

Halk TV, Sözcü gazetesi, Nefes gazetesi, Tele 1, Karar gazetesi son 6 yılda İBB'den ne kadar reklam aldıklarını açıklamalılar. Faturaları göstermeliler. Yoksa şaibe iddiaları asla bitmez. İsmail Saymaz, Bahar Feyzan, Nevşin Mengü, Fatih Altaylı, Altan Sancar ve diğerleri elden para aldılar mı yoksa fatura kesip YouTube kanallarına reklam mı aldılar açıklamalılar. Faturaları ibraz etmek zorundalar. Ruşen Çakır Medyascope'a reklam aldığını söyledi. Elden almadığını da deklare etti. İBB bir kamu kurumu. İBB'deki para milletin parası.

İsmail Saymaz'ın adı MASAK raporlarında çok geçiyor. Rize'de, İstanbul'da edindiği malları hangi parayla aldığını dürüstçe açıklamalı. Adı geçen gazeteciler hangi belediyenin aracını kullandılar bilmek kamuoyunun hakki. Adı geçen gazeteciler ve daha fazlası savcılık soruşturmasına girmiş durumdalar. Öyle almadık diyerek konuyu kapatamazsınız. Çıkın dürüstçe konuşun.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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