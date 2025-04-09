Cem Küçük’ten Flaş İddialar: “Kuryeler, CHP’li Gazetecilere Evlere Para Dağıttı”
Cem Küçük’ten Flaş İddialar: “Kuryeler, CHP’li Gazetecilere Evlere Para Dağıttı”
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ko...
Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında çok konuşulacak iddialarda bulundu. “CHP'li gazeteciler hiç mırın kırın etmeyin. Çoğunuzun İBB'den nemalandığınız biliniyor” diyen Cem Küçük, “Kuryenin elden parayla evlere para dağıttığını cümle âlem biliyor” iddiasında bulundu.
Cem Küçük ayrıca yazısında bazı gazetecilerin savcılık soruşturmasına girdiğini ve bilgilerine başvurulacağını da yazdı.
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İşte Cem Küçük’ün köşe yazısından bir bölüm:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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