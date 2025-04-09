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Instagram’da Yeni Dönem: Instagram’a 16 Yaş Sınırı Getirildi, Bakan’dan da Açıklama Geldi

Instagram’da Yeni Dönem: Instagram’a 16 Yaş Sınırı Getirildi, Bakan’dan da Açıklama Geldi

Instagram Sosyal Medya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2025 - 08:27 Son Güncelleme: 09.04.2025 - 08:30

Uzun süredir konuşulan ‘sosyal medyaya yaş sınırı’ konusunda ilk ve büyük adım Instagram’ın şirketi META’dan geldi. Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram platformundaki 'Teen Accounts'a (Genç Hesapları)' ilişkin yenilikleri paylaştı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Instagram’da uygulanacak yaş sınırı hakkındaki detaylar:

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Beklenen gelişme yaşandı ve Instagram kullanıcılarında 16 yaş sınırı özelliğini getirdi.

Beklenen gelişme yaşandı ve Instagram kullanıcılarında 16 yaş sınırı özelliğini getirdi.

META’dan yapılan açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan 'canlı yayın' özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda 'otomatik bulanıklaştırma' özelliğini kapatamayacağı bildirildi.

Ayrıca, 'Teen Accounts' özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.

Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de paylaşıldı.

Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de paylaşıldı.

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, Eylül 2024'te, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren 'Teen Accounts (Genç Hesapları)' uygulamasını tanıtmıştı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da açıklama yaptı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, 'AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan bir tanesi. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız sosyal medya yaş kısıtlaması taslağımızla paralel olarak, Meta’nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli. Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır.

Biz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın dijital alanda güçlü, özgür ama aynı zamanda güvende bir şekilde var olabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye’de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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