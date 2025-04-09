Instagram’da Yeni Dönem: Instagram’a 16 Yaş Sınırı Getirildi, Bakan’dan da Açıklama Geldi
Instagram’da Yeni Dönem: Instagram’a 16 Yaş Sınırı Getirildi, Bakan’dan da Açıklama Geldi
Uzun süredir konuşulan ‘sosyal medyaya yaş sınırı’ konusunda ilk ve büyük adım Instagram’ın şirketi META’dan geldi. Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram platformundaki 'Teen Accounts'a (Genç Hesapları)' ilişkin yenilikleri paylaştı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İşte Instagram’da uygulanacak yaş sınırı hakkındaki detaylar:
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Beklenen gelişme yaşandı ve Instagram kullanıcılarında 16 yaş sınırı özelliğini getirdi.
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Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de paylaşıldı.
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da açıklama yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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