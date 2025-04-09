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Gümüşhane’de Deprem! Sabah Saatlerinde 4.2’lik Deprem Çevre İllerden de Hissedildi

Gümüşhane’de Deprem! Sabah Saatlerinde 4.2’lik Deprem Çevre İllerden de Hissedildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2025 - 08:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedilirken valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi.

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AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde saat 06.09’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde saat 06.09’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 5.09 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Baruş açıklamasında, 'Saat 06.09 itibarıyla Kelkit İlçemizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane.' ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen 4.2'lik deprem, Erzincan'da da hissedildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen 4.2'lik deprem, Erzincan'da da hissedildi.

Çevre il ve ilçelerde hissedilen sarsıntı sonrası Erzincan Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Saat 06.09 sıralarında merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş olup deprem ilimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz ilimizde saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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