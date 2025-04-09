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"Berhan Şimşek CHP Kurultayının İptali İçin YSK’ya Dilekçe Verdi" İddiası

"Berhan Şimşek CHP Kurultayının İptali İçin YSK’ya Dilekçe Verdi" İddiası

CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2025 - 09:05 Son Güncelleme: 09.04.2025 - 10:25

CHP'nin 6 Nisan’da yapılan kurultayında 'zamanında başvuru yapmadığı' ve 'yeterli delegeden imza toplayamadı' iddiasıyla genel başkanlığa aday olamayan Berhan Şimşek'in kurultayın iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunduğu iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek iddiaların asılsız olduğunu YSK'ya başvuru yapmadığını belirtti.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/berhan-simse...
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CHP'de 6 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olamayan Berhan Şimşek hakkında bir iddia ortaya atıldı.

CHP'de 6 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olamayan Berhan Şimşek hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Nuray Başaran, TGRT'de kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığını duyurdu.

Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, şu açıklamaları yapmıştı:

Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, şu açıklamaları yapmıştı:

“İmzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil.”

Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını belirten Şimşek, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini iddia etmişti.

Gazeteci Nuray Başaran, Şimşek'in YSK'ya yapılan 4 sayfalık itiraz dilekçesini yayımladı.

Gazeteci Nuray Başaran, Şimşek'in YSK'ya yapılan 4 sayfalık itiraz dilekçesini yayımladı.

Başaran şunları kaydetti:

'Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor.'

Berhan Şimşek YSK'ya başvuru yaptığı iddiasını yalanladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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