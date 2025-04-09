"Berhan Şimşek CHP Kurultayının İptali İçin YSK’ya Dilekçe Verdi" İddiası
"Berhan Şimşek CHP Kurultayının İptali İçin YSK’ya Dilekçe Verdi" İddiası
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/berhan-simse...
CHP'nin 6 Nisan’da yapılan kurultayında 'zamanında başvuru yapmadığı' ve 'yeterli delegeden imza toplayamadı' iddiasıyla genel başkanlığa aday olamayan Berhan Şimşek'in kurultayın iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunduğu iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek iddiaların asılsız olduğunu YSK'ya başvuru yapmadığını belirtti.
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CHP'de 6 Nisan Pazar günü yapılan olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olamayan Berhan Şimşek hakkında bir iddia ortaya atıldı.
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Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, şu açıklamaları yapmıştı:
Gazeteci Nuray Başaran, Şimşek'in YSK'ya yapılan 4 sayfalık itiraz dilekçesini yayımladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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