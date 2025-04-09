Şaban Sevinç'ten Haberini Eleştiren Fatih Altaylı'ya Hakaret:“Fatih Altaylı Denilen ‘Yavşak’ Yine Bana Çatmış”
Şaban Sevinç'ten Haberini Eleştiren Fatih Altaylı'ya Hakaret:“Fatih Altaylı Denilen ‘Yavşak’ Yine Bana Çatmış”
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Fatih Altaylı arasında 'CHP'nin kurultayı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı' tartışması çıktı. Yayınında meslektaşı Şaban Sevinç’in bir haberini eleştiren Fatih Altaylı’ya Sevinç’ten çok sert cevap geldi: “Fatih Altaylı denilen “yavşak” yine bana çatmış.”
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Fatih Altaylı, programında Şaban Sevinç’in cumhurbaşkanlığı haberini eleştirdi.
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Şaban Sevinç, Altaylı’nın sözlerine sosyal medya hesabından çok sert yanıt verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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