Şaban Sevinç'ten Haberini Eleştiren Fatih Altaylı'ya Hakaret:“Fatih Altaylı Denilen ‘Yavşak’ Yine Bana Çatmış”

Altaylı’nın “terbiyesizlik” yaptığı söyleyen Sevinç, şu ifadeleri kullandı:

“Fatih Altaylı denilen “yavşak” yine bana çatmış. 7-8 ay önce de “CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olacak” dediğim için beni yalanlayıp “sallıyor” demişti. Şimdi de eğer diplomasını geri alıp aday olamazsa, Ekrem Başkanın da desteğiyle, onun adına Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olabilir dediğim için terbiyesizlik yapmış Fatih Altaylı. Altaylı’nın, İmamoğlu ve Özel’in dostluğunu ve kader ortaklığını anlamasını beklemiyorum. Öyle bir kapasitesi yok. CHP de onun umurunda değil. Fatih Altaylı, Aydın Doğan’a çalışıp Turgay Ciner’e söverken, Ciner bunu yanına alıp Aydın Doğan’a sövdürmüştü. Karakteri budur.”