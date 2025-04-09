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Şaban Sevinç'ten Haberini Eleştiren Fatih Altaylı'ya Hakaret:“Fatih Altaylı Denilen ‘Yavşak’ Yine Bana Çatmış”

Şaban Sevinç'ten Haberini Eleştiren Fatih Altaylı'ya Hakaret:“Fatih Altaylı Denilen ‘Yavşak’ Yine Bana Çatmış”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2025 - 12:37 Son Güncelleme: 09.04.2025 - 12:41

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Fatih Altaylı arasında 'CHP'nin kurultayı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı' tartışması çıktı. Yayınında meslektaşı Şaban Sevinç’in bir haberini eleştiren Fatih Altaylı’ya Sevinç’ten çok sert cevap geldi: “Fatih Altaylı denilen “yavşak” yine bana çatmış.”

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Fatih Altaylı, programında Şaban Sevinç’in cumhurbaşkanlığı haberini eleştirdi.

Fatih Altaylı, programında Şaban Sevinç’in cumhurbaşkanlığı haberini eleştirdi.

Altaylı, YouTube hesabındaki yayınında CHP’deki adaylık tartışmalarına değinirken Şaban Sevinç hakkında ”Şaban Sevinç şey demiş; “İmamoğlu olmazsa adaylık Özgür Özel’e doğru gider.” Gitmez kardeşim! CHP’nin iki adayı var; bir İmamoğlu, zaten şu anda aday fırsat olursa, iki Mansur Yavaş. İmamoğlu’nun adaylığı YSK’dan geçmezse, diploma meselesi, diploma komplosu diyeyim, hukuki bir şekilde halledilmezse Mansur Yavaş. Şimdiden başlıyorlar “Efendim Mansur Yavaş kim ya, bu zaten MHP’li, bakın etrafındakilere çok kötü adamlar…” Şimdi bu herkesin egosunu parlatır” ifadelerini kullandı.

Şaban Sevinç, Altaylı’nın sözlerine sosyal medya hesabından çok sert yanıt verdi.

Şaban Sevinç, Altaylı’nın sözlerine sosyal medya hesabından çok sert yanıt verdi.

Altaylı’nın “terbiyesizlik” yaptığı söyleyen Sevinç, şu ifadeleri kullandı:

Fatih Altaylı denilen “yavşak” yine bana çatmış. 7-8 ay önce de “CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olacak” dediğim için beni yalanlayıp “sallıyor” demişti. Şimdi de eğer diplomasını geri alıp aday olamazsa, Ekrem Başkanın da desteğiyle, onun adına Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olabilir dediğim için terbiyesizlik yapmış Fatih Altaylı. Altaylı’nın, İmamoğlu ve Özel’in dostluğunu ve kader ortaklığını anlamasını beklemiyorum. Öyle bir kapasitesi yok. CHP de onun umurunda değil. Fatih Altaylı, Aydın Doğan’a çalışıp Turgay Ciner’e söverken, Ciner bunu yanına alıp Aydın Doğan’a sövdürmüştü. Karakteri budur.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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