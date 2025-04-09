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Mahir Polat’ın Sağlığı Hakkında Bilgi Veriyordu: Abisi Cevdet Polat’ın Twitter Hesabı Kısıtlandı

Mahir Polat’ın Sağlığı Hakkında Bilgi Veriyordu: Abisi Cevdet Polat’ın Twitter Hesabı Kısıtlandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.04.2025 - 13:17

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ciddi sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde kalmaya devam ediyor. Son olarak holter takılarak yeniden hastaneden cezaevine gönderilen Mahir Polat’ın sağlık durumunun ciddi olduğu avukatı tarafından açıklanmıştı.

Mahir Polat’ın sağlık durumu ile ilgili bilgiler veren ağabeyi Cevdet Polat’ın Twitter hesabı ise geçici olarak kısıtlandı.

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Mahir Polat, Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınmış ve “Kent uzlaşısı” soruşturmasında tutuklanmıştı.

Mahir Polat, Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınmış ve “Kent uzlaşısı” soruşturmasında tutuklanmıştı.

Tutuklanmadan önce de ciddi sağlık problemleriyle boğuşan Mahir Polat’ın cezaevindeki olumsuz koşullar nedeniyle sağlık durumu kötüye gitmişti.

Tansiyonu 20’ye kadar yükselen Mahir Polat son olarak hastanede holter takılarak yeniden cezaevinde gönderilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mahir Polat için Adli Tıp’tan gelecek rapora göre adli kontrol kararının verilebileceğini açıklamıştı.

Ağabeyi Cevdet Polat’a Twitter’da engel.

Ağabeyi Cevdet Polat’a Twitter’da engel.

Mahir Polat’ın tutuklanması sonrasında ağabeyi Cevdet Polat kardeşinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyordu.

Cevdet Polat’ın Twitter hesabı, geçici olarak kısıtlandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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