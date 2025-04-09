Mahir Polat’ın Sağlığı Hakkında Bilgi Veriyordu: Abisi Cevdet Polat’ın Twitter Hesabı Kısıtlandı
Mahir Polat’ın Sağlığı Hakkında Bilgi Veriyordu: Abisi Cevdet Polat’ın Twitter Hesabı Kısıtlandı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ciddi sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde kalmaya devam ediyor. Son olarak holter takılarak yeniden hastaneden cezaevine gönderilen Mahir Polat’ın sağlık durumunun ciddi olduğu avukatı tarafından açıklanmıştı.
Mahir Polat’ın sağlık durumu ile ilgili bilgiler veren ağabeyi Cevdet Polat’ın Twitter hesabı ise geçici olarak kısıtlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahir Polat, Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınmış ve “Kent uzlaşısı” soruşturmasında tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağabeyi Cevdet Polat’a Twitter’da engel.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın