Mahir Polat’ın Sağlığı Hakkında Bilgi Veriyordu: Abisi Cevdet Polat’ın Twitter Hesabı Kısıtlandı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ciddi sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde kalmaya devam ediyor. Son olarak holter takılarak yeniden hastaneden cezaevine gönderilen Mahir Polat’ın sağlık durumunun ciddi olduğu avukatı tarafından açıklanmıştı.

Mahir Polat’ın sağlık durumu ile ilgili bilgiler veren ağabeyi Cevdet Polat’ın Twitter hesabı ise geçici olarak kısıtlandı.