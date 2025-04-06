Candaş Tolga Işık’tan Mahir Polat Çağrısı: "Size Yalvarıyorum"
Candaş Tolga Işık’tan Mahir Polat Çağrısı: "Size Yalvarıyorum"
İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanlananlardan biri de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat olmuştu.
Ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastanede anjiyo olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen Mahir Polat bir kez daha hastaneye kaldırılmıştı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık da Mahir Polat’ın serbest kalması için başlatılan kampanyaya katıldı ve “Size yalvarıyorum Mahir Polat’ı serbest bırakın” ifadelerini kullandı.
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Mahir Polat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınmıştı.
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Mahir Polat’ın tahliye edilmesi için başatılan kampanyaya Candaş Tolga Işık da katıldı.
Candaş Tolga Işık, “Onu bırakıp seni alsınlar” diyen bir kullanıcıya da cevap verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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