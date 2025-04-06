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Candaş Tolga Işık’tan Mahir Polat Çağrısı: "Size Yalvarıyorum"

Candaş Tolga Işık’tan Mahir Polat Çağrısı: "Size Yalvarıyorum"

candaş tolga ışık
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2025 - 09:21

İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanlananlardan biri de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat olmuştu. 

Ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastanede anjiyo olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen Mahir Polat bir kez daha hastaneye kaldırılmıştı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık da Mahir Polat’ın serbest kalması için başlatılan kampanyaya katıldı ve “Size yalvarıyorum Mahir Polat’ı serbest bırakın” ifadelerini kullandı.

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Mahir Polat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınmıştı.

Mahir Polat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınmıştı.

23 Mart’ta tutuklanan Mahir Polat, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve kalp rahatsızlığı sebebiyle anjiyo geçirmişti.

Tansiyonu 24’e kadar yükselen Mahir Polat geçtiğimiz gün yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Polat’ın avukatı Erkam Erdem yaptığı açıklamada, “Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı' ifadelerini kullandı.

Mahir Polat’ın tahliye edilmesi için başatılan kampanyaya Candaş Tolga Işık da katıldı.

Mahir Polat’ın tahliye edilmesi için başatılan kampanyaya Candaş Tolga Işık da katıldı.

Işık, “Allah aşkına Peygamber aşkına inandığınız ne varsa onun aşkına Mahir Polat’ı serbest bırakın. İnsaniyet namına yalvarıyorum Mahir Polat’ı serbest bırakın. Mahir Polat’ı Serbest bırakın. Mahir Polat’ı serbest bırakın. Mahir Polat’ı serbest bırakın.” ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık, “Onu bırakıp seni alsınlar” diyen bir kullanıcıya da cevap verdi.

Candaş Tolga Işık, “Onu bırakıp seni alsınlar” diyen bir kullanıcıya da cevap verdi.
twitter.com

Teklifi kabul ettiğini söyleyen Işık, “Bunu buraya kayda geçsin diye yazıyorum. Olur Selim Bey. Böyle bir pazarlık söz konusuysa 1 saniye itiraz edersem namussuz şerefsizim. Adam ölüyor, ölüyor. Hiç mi Allah korkunuz yok. Adam ölüyor.” dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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