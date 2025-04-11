Sandıklarda Bir Araya Gelen Çocuklar Ekrem İmamoğlu’na Mesaj Gönderdi: “Ülkede Adaletsizlik Var”

“'Hakim olacağım, savcı olacağım seni kurtaracağım' diye notlar yazmışsınız.

Siz benim arkamda dağ gibi duruyorsunuz ya, benim sırtım yere gelmez canlarım. Mektuplarınız, çizdiğiniz resimler bana ulaşıyor güzel evlatlarım. Sizden çok büyük güç alıyorum, lütfen göndermeye devam edin.” notunu düştü.