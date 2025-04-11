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Sandıklarda Bir Araya Gelen Çocuklar Ekrem İmamoğlu’na Mesaj Gönderdi: “Ülkede Adaletsizlik Var”

Sandıklarda Bir Araya Gelen Çocuklar Ekrem İmamoğlu’na Mesaj Gönderdi: “Ülkede Adaletsizlik Var”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.04.2025 - 14:02

19 Mart’ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutukluluğuna karar verilmişti. İmamoğlu’na 7’den 70’e vatandaşlardan destek devam ediyor. Şimdiyse dayanışma sandıklarında bir araya gelen çocukların İmamoğlu’na iletmek istedikleri mesajlar paylaşıldı. Kimisi resim çizmiş, kimisi not yazmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

İmamoğlu o anları Twitter hesabından paylaştı.

İmamoğlu o anları Twitter hesabından paylaştı.

“'Hakim olacağım, savcı olacağım seni kurtaracağım' diye notlar yazmışsınız. 

Siz benim arkamda dağ gibi duruyorsunuz ya, benim sırtım yere gelmez canlarım. Mektuplarınız, çizdiğiniz resimler bana ulaşıyor güzel evlatlarım. Sizden çok büyük güç alıyorum, lütfen göndermeye devam edin.” notunu düştü.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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