Sandıklarda Bir Araya Gelen Çocuklar Ekrem İmamoğlu’na Mesaj Gönderdi: “Ülkede Adaletsizlik Var”
19 Mart’ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutukluluğuna karar verilmişti. İmamoğlu’na 7’den 70’e vatandaşlardan destek devam ediyor. Şimdiyse dayanışma sandıklarında bir araya gelen çocukların İmamoğlu’na iletmek istedikleri mesajlar paylaşıldı. Kimisi resim çizmiş, kimisi not yazmıştı. Gelin detaylara geçelim.
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İşte o anlar 👇
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İmamoğlu o anları Twitter hesabından paylaştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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