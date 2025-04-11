Özgür Özel İlk Kez Açıkladı: “İBB’ye CHP’ye ve İstanbul Barosu’na Kayyum Atanacağı Bilgisi Geldi”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında flaş açıklamalarda bulundu. 19 Mart haftası hakkında açıklamalarda bulunan Özgür Özel “19 Mart'ta İstanbul ‘Büyükşehir Belediyesi’ne, CHP'ye ve İstanbul Barosu'na kayyum atanacağı bilgisi geldi” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Özel’in Halk TV’de yaptığı kayyum açıklaması:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halk TV yayınına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart haftası hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın