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Özgür Özel İlk Kez Açıkladı: “İBB’ye CHP’ye ve İstanbul Barosu’na Kayyum Atanacağı Bilgisi Geldi”

Özgür Özel İlk Kez Açıkladı: “İBB’ye CHP’ye ve İstanbul Barosu’na Kayyum Atanacağı Bilgisi Geldi”

CHP İBB
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.04.2025 - 09:30 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 09:58

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında flaş açıklamalarda bulundu. 19 Mart haftası hakkında açıklamalarda bulunan Özgür Özel “19 Mart'ta İstanbul ‘Büyükşehir Belediyesi’ne, CHP'ye ve İstanbul Barosu'na kayyum atanacağı bilgisi geldi” dedi.

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Özgür Özel’in Halk TV’de yaptığı kayyum açıklaması:

Halk TV yayınına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart haftası hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Halk TV yayınına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart haftası hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

CHP'ye kayyum, İBB'ye kayyum, İstanbul Barosu'na kayyum. Bu hafta üçüne kayyum atacaklar. Yani İstanbul Büyükşehir'i alacaklar. Buna direnecek yapı olan CHP'yi çökertecekler. Bunu savunacak olan avukatların da barosuna kayyum atacaklar bu hafta. Zaten böyle bir tedirginlikle başladık. Dedim ki arkadaşlar genel sekreterimiz Selin Hanım vardı. Güçlü bir ekip yapın. Burada yatın dedim. Yani bunu daha önce bu netlikle hiç konuşmadık. Dedim ki burada yatın. Özgür Karabat 7 gün burada yattı. Gökhan Zeybek 7 gün burada yattı. Veli Ağababa 7 gün burada yattı. Ulaş Karasu 7 gün burada yattı. Ankara İl Başkanlığından, Gençlik Kollarımızdan 150 genç burada yattı kayyıma karşı. Çünkü atarlar. Biz bu binayı o kayyıma teslim edersek Türkiye demokrasini teslim ederiz. Çünkü bu bina öyle herhangi bir bina değil. Hani hep diyoruz ya avukat bürosunda oturup iki kişinin dilekçeyle yazdığı bir binadan bahsetmiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kongremiz Sivas Kongresi'dir diyor. Sivas Kongresi'nde kurulmuş bir partiden Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden bahsediyoruz.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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