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Beşiktaş Divan Kurulu'nda Saldırıya Uğrayan Hasan Arat Gazetecilere Konuştu

Beşiktaş Divan Kurulu'nda Saldırıya Uğrayan Hasan Arat Gazetecilere Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2025 - 18:31

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlendiği sırada çıkan arbede nedeniyle yarıda kesildi. Toplantı salonunda yaşanan gerginliklerin şiddetli kavgalara dönüşmesi üzerine divan başkanlığı oturumu tatil etmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın toplantı esnasında yumruklandığı anlar net bir şekilde görülüyor. Yaşanan bu olay, siyah-beyazlı taraftarlar ve spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. 

Hasan Arat da gazetecilere açıklama yaparak yaşananlara değindi.

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Hasan Arat yaşananların planlı bir organizasyon olduğunu iddia etti.

Hasan Arat yaşananların planlı bir organizasyon olduğunu iddia etti.

'Son 4.5 aydır ağır bir karalama kampanyasıyla yüzleşiyorum. Beşiktaş'ın sorunlarının bu platformda konuşulması gerektiğini savundum, ancak hiçbir üyeye özel olarak temas etmedim. Bugün önceden planlanmış bir senaryoyla karşılaştık. Geleneksel olarak eski başkanların ilk sırada söz aldığı divan toplantılarında, bilinçli şekilde 17. sıraya yerleştirildim. 

Geçtiğimiz divan kurulunda başkan ve eski başkan tarafından ahlak sınırlarını aşan ifadeler kullanıldı. Aileme ve mesleki itibarıma yönelik kabul edilemez ithamlarda bulunuldu. Bu hakaretlere karşı hukuki süreçleri başlattım. Ancak Beşiktaş Divan Kurulu'nun bu tür söylemlere sessiz kalması ve platform sağlaması düşündürücüdür.'

Hasan Arat, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'e yıllar önce Süleyman Seba'ya söylediği sözler üzerinden yüklendi:

Hasan Arat, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'e yıllar önce Süleyman Seba'ya söylediği sözler üzerinden yüklendi:

'Yalanların ve pusu kuranların duaları asla kabul görmez. Ben onların duasını da istemem! Bu divanda daha önce 'Süleyman ağabeyin bonservisini verip Fener'e gönderelim' diyenler şimdi ahlak dersi veriyor. Tarih, bu ikiyüzlülüğün hesabını soracaktır. 

Beşiktaş camiası adına yüreğim sızlıyor ama buraya gelmekten onur duydum. Bugün burada yaşananlar tüm Beşiktaşlıları ve ailemi derinden üzdü. Ama unutmasınlar ki kartal asla korkmaz! Ben de mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Yarın sıra Serdal Adalı'ya da gelebilir. Taraftarımızın bu oyunu görmesi artık şart!

Korumalarla saldırmayı marifet sananlar bilmelidir ki; beni kovalamaya güçleri yetmez! Hukuk, bu alçaklığın hesabını mutlaka soracaktır.'

Hasan Arat, Yamantürk'ü istifaya davet etti ve 45 dakikalık konuşmasında her şeyi açıklayacağını ama izin verilmediğini söyledi.

Hasan Arat, Yamantürk'ü istifaya davet etti ve 45 dakikalık konuşmasında her şeyi açıklayacağını ama izin verilmediğini söyledi.

'Beşiktaş'tan saygın bir şekilde ayrılmak mı kötü? Taraftarla vedalaşmak mı yanlış? Özel sebeplerimle görevimi bıraktım, neden bu linç kampanyası? Asıl bana kızması gerekenler, bana oy verenlerdir. Bugün buraya, beni gerçekten seven ve bunu bekleyen taraftarlarım için geldim.

Hukuki süreçler zaten işliyor. Pek çok kişiye dava açtım, herkesle hukuk zemininde hesaplaşacağım. Bizim inancımız hukuktadır. Korumalarla saldırma, kaba kuvvet dönemi artık geride kaldı. Beşiktaş'ın onuru, bu tür ilkel yöntemlerle lekelenemez.'

Hasan Arat konuşmasını "Kartallar yalnız uçar" diyerek tamamladı.

Hasan Arat konuşmasını "Kartallar yalnız uçar" diyerek tamamladı.

'10 bin liralık transferlerin bile titizlikle takip edildiği bir sistemde bu büyük meblağların kaybolması mümkün değil. Tüm hareketler belgelerle sabit, her şey şeffaf bir şekilde ortada. 'Çatıda neden bu kadar harcama yapıldı?' diye soranlara cevabım nettir: Hüseyin Yücel kulübe 30 milyon Euro bağış yapmışken, 240 bin Euro'luk çatı projesi için mi yolsuzluk yapacak?

Kartallar yalnız uçar. O yüzden sen yükseldikçe oksijen azalır, başkaları o oksijenden dolayı düşerler ama kartallar yukarı çıkar.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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