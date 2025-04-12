Beşiktaş Divan Kurulu'nda Saldırıya Uğrayan Hasan Arat Gazetecilere Konuştu

'Son 4.5 aydır ağır bir karalama kampanyasıyla yüzleşiyorum. Beşiktaş'ın sorunlarının bu platformda konuşulması gerektiğini savundum, ancak hiçbir üyeye özel olarak temas etmedim. Bugün önceden planlanmış bir senaryoyla karşılaştık. Geleneksel olarak eski başkanların ilk sırada söz aldığı divan toplantılarında, bilinçli şekilde 17. sıraya yerleştirildim.

Geçtiğimiz divan kurulunda başkan ve eski başkan tarafından ahlak sınırlarını aşan ifadeler kullanıldı. Aileme ve mesleki itibarıma yönelik kabul edilemez ithamlarda bulunuldu. Bu hakaretlere karşı hukuki süreçleri başlattım. Ancak Beşiktaş Divan Kurulu'nun bu tür söylemlere sessiz kalması ve platform sağlaması düşündürücüdür.'