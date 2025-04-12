Beşiktaş Divan Kurulu'nda Saldırıya Uğrayan Hasan Arat Gazetecilere Konuştu
Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlendiği sırada çıkan arbede nedeniyle yarıda kesildi. Toplantı salonunda yaşanan gerginliklerin şiddetli kavgalara dönüşmesi üzerine divan başkanlığı oturumu tatil etmek zorunda kaldı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın toplantı esnasında yumruklandığı anlar net bir şekilde görülüyor. Yaşanan bu olay, siyah-beyazlı taraftarlar ve spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.
Hasan Arat da gazetecilere açıklama yaparak yaşananlara değindi.
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Hasan Arat yaşananların planlı bir organizasyon olduğunu iddia etti.
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Hasan Arat, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'e yıllar önce Süleyman Seba'ya söylediği sözler üzerinden yüklendi:
Hasan Arat, Yamantürk'ü istifaya davet etti ve 45 dakikalık konuşmasında her şeyi açıklayacağını ama izin verilmediğini söyledi.
Hasan Arat konuşmasını "Kartallar yalnız uçar" diyerek tamamladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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