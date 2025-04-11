Arda Güler Sonunda Florentino Perez'e Ancelotti Resti Çekti
Real Madrid'de sular epeydir hiç olmadığı kadar bulanık ve dalgalı. Ligde Barcelona'nın gerisine düşmek Avrupa'da da erken kopma riski taraftarları da futbolcuları da isyan ettirdi.
Özellikle süre bulmakta zorlanan futbolculara karşı çözümsüz kalması Ancelotti'ye tepkileri artırıyor. İspanyol basınına göre takım içinde isyan çıktı.
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Takım içindeki huzursuzluk Arda'ya da yansıyor.
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Arda, Başkan Perez'in kapısını çaldı.
Arda tek değil...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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