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Arda Güler Sonunda Florentino Perez'e Ancelotti Resti Çekti

Arda Güler Sonunda Florentino Perez'e Ancelotti Resti Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2025 - 18:41

Real Madrid'de sular epeydir hiç olmadığı kadar bulanık ve dalgalı. Ligde Barcelona'nın gerisine düşmek Avrupa'da da erken kopma riski taraftarları da futbolcuları da isyan ettirdi. 

Özellikle süre bulmakta zorlanan futbolculara karşı çözümsüz kalması Ancelotti'ye tepkileri artırıyor. İspanyol basınına göre takım içinde isyan çıktı.

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Takım içindeki huzursuzluk Arda'ya da yansıyor.

Takım içindeki huzursuzluk Arda'ya da yansıyor.

Real Madrid bu sezon sonuç alsa da istenen futbolu oynamaktan hep uzak kaldı. Arda Güler ve Endrick gibi yıldızların rotasyona bir türlü girememesi de tepki çekti. Arda'nın aldığı sürede kısıtlı katkısı dikkat çekerken Ancelotti'ye isyan vardı.

Arda, Başkan Perez'in kapısını çaldı.

Arda, Başkan Perez'in kapısını çaldı.

İspanya'da yayın yapan Donbalon'un iddiasına göre Arda gemileri yaktı ve başkanla görüşmeye gitti. 

Yine aynı haberdeki iddiaya göre Arda Güler rest çekerek 'Gelecek sezon Ancelotti varsa ben yokum' dedi.

Arda tek değil...

Arda tek değil...

Gazete Arda'nın bu tepkisine geniş yer verirken Arda'nın bu eylemde yalnız başına olmadığını yazdı. Arda'yla birlikte Endrick ve Brahim Diaz da aynı şekilde Perez'e ayrılacakları restini çektiler.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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