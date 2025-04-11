Arda Güler Sonunda Florentino Perez'e Ancelotti Resti Çekti

Real Madrid'de sular epeydir hiç olmadığı kadar bulanık ve dalgalı. Ligde Barcelona'nın gerisine düşmek Avrupa'da da erken kopma riski taraftarları da futbolcuları da isyan ettirdi.

Özellikle süre bulmakta zorlanan futbolculara karşı çözümsüz kalması Ancelotti'ye tepkileri artırıyor. İspanyol basınına göre takım içinde isyan çıktı.