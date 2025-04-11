Eski Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun Adı İtalya'da Bahis Soruşturmasında Geçti

İtalya ve bahis ya da şike, futbolda neredeyse ayrılmaz bir bütün gibi. Juventus'un küme düşürüldüğü diğer kulüplerin puan cezalarıyla yargılandığı ligde zaman zaman iddialar yeniden alevleniyor.

Son gelen haberlere göre şu anda İtalya'da yine bir soruşturma yürütülüyor ve içinde birçok yıldız ismin adı geçiyor.

Bu isimlerden biri de yine daha önce soruşturma geçirmiş Nicolo Zaniolo oldu.