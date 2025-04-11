Eski Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun Adı İtalya'da Bahis Soruşturmasında Geçti
İtalya ve bahis ya da şike, futbolda neredeyse ayrılmaz bir bütün gibi. Juventus'un küme düşürüldüğü diğer kulüplerin puan cezalarıyla yargılandığı ligde zaman zaman iddialar yeniden alevleniyor.
Son gelen haberlere göre şu anda İtalya'da yine bir soruşturma yürütülüyor ve içinde birçok yıldız ismin adı geçiyor.
Bu isimlerden biri de yine daha önce soruşturma geçirmiş Nicolo Zaniolo oldu.
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İtalya'da şike ve bahis iddiaları gündemden düşmüyor.
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Şike yerini bahise bıraktı.
Zaniolo'nun adı aktif soruşturmada geçiyor.
Soruşturma geçiren isimler de basına düştü.
Farklı branşlarda oynamışlar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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