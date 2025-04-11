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Eski Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun Adı İtalya'da Bahis Soruşturmasında Geçti

Eski Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun Adı İtalya'da Bahis Soruşturmasında Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2025 - 17:51 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 17:53

İtalya ve bahis ya da şike, futbolda neredeyse ayrılmaz bir bütün gibi. Juventus'un küme düşürüldüğü diğer kulüplerin puan cezalarıyla yargılandığı ligde zaman zaman iddialar yeniden alevleniyor. 

Son gelen haberlere göre şu anda İtalya'da yine bir soruşturma yürütülüyor ve içinde birçok yıldız ismin adı geçiyor. 

Bu isimlerden biri de yine daha önce soruşturma geçirmiş Nicolo Zaniolo oldu.

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İtalya'da şike ve bahis iddiaları gündemden düşmüyor.

İtalya'da şike ve bahis iddiaları gündemden düşmüyor.

2006-07 sezonu öncesi Juventus, Serie B'ye düşürülmüş, Fiorentina, Lazio ve Milan eksi puan cezalarıyla sezona başlamıştı. Buradaki düşürülme sebebi şikeydi. 

Ancak İtalya'da dedikodular hiç dinmedi.

Şike yerini bahise bıraktı.

Şike yerini bahise bıraktı.

Son dönemlerde de şike yerine bahis skandalları gündeme geliyor. Tonali ve Zaniolo'nun adının geçtiği bahis skandalı kapatılsa da İtalya'da aktif bir soruşturmanın daha olduğu öğrenildi.

Zaniolo'nun adı aktif soruşturmada geçiyor.

Zaniolo'nun adı aktif soruşturmada geçiyor.

İtalyan basınında yayınlanan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aralık 2021 ile Ekim 2023 arasındaki dönemi kapsayan bir soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında beş kişi hakkında ev hapsi talebinde bulunulurken, 1,5 milyon avro tutarında nakit para da el konuldu.  

Corriere della Sera başta olmak üzere İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre, soruşturmanın detayları henüz tam olarak açıklanmadı. Ancak söz konusu operasyonun finansal suçlar veya organize suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Soruşturma geçiren isimler de basına düştü.

Soruşturma geçiren isimler de basına düştü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada birçok ünlü futbolcunun adı geçiyor. Yasa dışı bahis skandalıyla daha önce gündeme gelen ve ceza alan Sandro Tonali ile Nicola Fagioli'nin yanı sıra, Nicolò Zaniolo, Alessandro Florenzi ve Weston McKennie gibi yıldız isimler de soruşturmaya konu olanlar arasında.  

Listede ayrıca Mattia Perin, Leandro Paredes, Ángel Di María, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adama Héctor Firpo gibi tanınmış futbolcuların da bulunduğu belirtiliyor.

Farklı branşlarda oynamışlar.

Farklı branşlarda oynamışlar.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Ekim 2023'te yasa dışı bahisten ceza alan Sandro Tonali ve Nicola Fagioli'nin telefonlarındaki deliller, bu oyuncuların diğer futbolculara bahis konusunda aracılık yaptığını ve tahsildarlık görevi üstlendiğini ortaya koydu.  

Söz konusu futbolcuların, futbol maçlarına bahis yapmadığı ancak farklı branşlarda bahis oynadıkları ya da poker gibi oyunlara katıldıkları aktarıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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