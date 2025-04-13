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Onana'nın Dinlendirildiği Maçta Altay Bayındır Hayal Kırıklığı Yarattı

Onana'nın Dinlendirildiği Maçta Altay Bayındır Hayal Kırıklığı Yarattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2025 - 20:29

Manchester United'da iyi giden bir şey bulmak zor. Teknik direktör değişimleri, puan durumundaki yer, taraftardaki huzursuzluklar... Ama saha içinde bir şeyi ilk sıraya yazarsanız bu kaleci mevkisi olur. Onana'nın hatalı goller koleksiyonuna her hafta yeni bir gol eklenirken Altay Bayındır'a ne zaman sıra geleceği konuşuluyordu. 

Altay'ın kupa mesaisindeki performansı da beğenilmişti ve bu hafta ilk kez bir Premier Lig maçına çıktı.

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Manchester'ın en tartışmalı mevkisindeki isimlerden biri Altay...

Manchester'ın en tartışmalı mevkisindeki isimlerden biri Altay...

Manchester United ligde 14.sırada ve düşme hattının sadece dört basamak üstünde yer alıyor. Amorim'in de çözüm olmadığı Kırmızı Şeytanlar istedikleri ve özledikleri günlere bir türlü dönemiyor. 

Kaleci Onana'nın yediği goller bu hayalin önündeki en büyük engellerden biriyken Altay da teknik ekibe bugüne kadar pek güven vermedi.

Kupa maçında efsaneydi...

Kupa maçında efsaneydi...

Altay, Arsenal'le oynanan kupa maçında normal süre ve penaltılarda kurtardığı penaltı atışlarıyla gündeme geldi. Taraftar 'artık sıra onun' derken Amorim temkinliydi. Ancak bu hafta oynanan Newcastle United maçında Onana'yı dinlendirmek isteyen Amorim kaleyi ona verdi.

Newcastle performansı tam bir hayal kırıklığı oldu.

Newcastle performansı tam bir hayal kırıklığı oldu.

Altay Bayındır'ın Newcastle maçı kişisel kariyerindeki ilk Premier Lig maçı oldu. Böylesine tarihi bir an ise Altay için hayal kırıklığına dönüştü. 

Newcastle United, ManU kalesine maç boyu 5 isabetli şut atabildi. Bu 5 şutun 4'ü ağlarla buluştu ve Altay kötü bir performans sergiledi. 

Maçı Newcastle United 4-1 kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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