Onana'nın Dinlendirildiği Maçta Altay Bayındır Hayal Kırıklığı Yarattı

Manchester United'da iyi giden bir şey bulmak zor. Teknik direktör değişimleri, puan durumundaki yer, taraftardaki huzursuzluklar... Ama saha içinde bir şeyi ilk sıraya yazarsanız bu kaleci mevkisi olur. Onana'nın hatalı goller koleksiyonuna her hafta yeni bir gol eklenirken Altay Bayındır'a ne zaman sıra geleceği konuşuluyordu.

Altay'ın kupa mesaisindeki performansı da beğenilmişti ve bu hafta ilk kez bir Premier Lig maçına çıktı.