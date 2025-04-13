Onana'nın Dinlendirildiği Maçta Altay Bayındır Hayal Kırıklığı Yarattı
Manchester United'da iyi giden bir şey bulmak zor. Teknik direktör değişimleri, puan durumundaki yer, taraftardaki huzursuzluklar... Ama saha içinde bir şeyi ilk sıraya yazarsanız bu kaleci mevkisi olur. Onana'nın hatalı goller koleksiyonuna her hafta yeni bir gol eklenirken Altay Bayındır'a ne zaman sıra geleceği konuşuluyordu.
Altay'ın kupa mesaisindeki performansı da beğenilmişti ve bu hafta ilk kez bir Premier Lig maçına çıktı.
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Manchester'ın en tartışmalı mevkisindeki isimlerden biri Altay...
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Kupa maçında efsaneydi...
Newcastle performansı tam bir hayal kırıklığı oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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