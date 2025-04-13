Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Napoli Teklife Hazırlanıyor
Euro 2024'le yıldızı parlayan Barış Alper Yılmaz bir süredir Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. İngiltere, İspanya'nın yanı sıra İtalyan kulüplerinin de yıldız oyuncuyu takip ettiği gelen bilgiler arasında. Sezon sonu Galatasaray'da kalmasının zor olduğu düşünülene ilk ciddi teklif gelmek üzere.
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Euro 2024 sonrası yıldızı parladı.
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İtalyanlar teklife geliyor.
Bu sezon da skor katkısına devam ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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