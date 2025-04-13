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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Napoli Teklife Hazırlanıyor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Napoli Teklife Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2025 - 18:47

Euro 2024'le yıldızı parlayan Barış Alper Yılmaz bir süredir Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. İngiltere, İspanya'nın yanı sıra İtalyan kulüplerinin de yıldız oyuncuyu takip ettiği gelen bilgiler arasında. Sezon sonu Galatasaray'da kalmasının zor olduğu düşünülene ilk ciddi teklif gelmek üzere.

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Euro 2024 sonrası yıldızı parladı.

Euro 2024 sonrası yıldızı parladı.

Okan Buruk'la parlayan isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz oldu. Genç oyuncu milli takımda da performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Milli oyuncuya teklifler gelmeye başladı.

İtalyanlar teklife geliyor.

İtalyanlar teklife geliyor.

Skorer'de yer alan habere göre Barış Alper Yılmaz için Napoli teklif yapmaya hazırlanıyor. 

Napoli, 24 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar izlemeye alacak ve sezon sonunda teklifini yapacak.

Bu sezon da skor katkısına devam ediyor.

Bu sezon da skor katkısına devam ediyor.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 43 maçta 11 gol atıp 6 asist yaptı. 24 yaşındaki milli futbolcu, takımına hücumda önemli katkılar sağladı.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek olan Barış Alper’in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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