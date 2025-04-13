Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a Napoli Teklife Hazırlanıyor

Euro 2024'le yıldızı parlayan Barış Alper Yılmaz bir süredir Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. İngiltere, İspanya'nın yanı sıra İtalyan kulüplerinin de yıldız oyuncuyu takip ettiği gelen bilgiler arasında. Sezon sonu Galatasaray'da kalmasının zor olduğu düşünülene ilk ciddi teklif gelmek üzere.