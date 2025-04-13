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Arsenal'in Arda Güler İçin Ödemeyi Düşündüğü Bonservis Ortaya Çıktı

Arsenal'in Arda Güler İçin Ödemeyi Düşündüğü Bonservis Ortaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.04.2025 - 15:40

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Arsenal'e deplasmanda 3-0 mağlup olmasının ardından transfer dedikoduları hız kazandı. İtalyan teknik adamın sezon genelinde genç isimleri arka plana atması, süre vermemesi eleştirilere neden olmuştu. Arsenal, Arda Güler'in peşine düştü.

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Arda Güler'in geleceği hala belirsiz

Arda Güler'in geleceği hala belirsiz

Yıldızlarla dolu Real Madrid kadrosunda süre bulmakta sıkıntı çeken Arda Güler'in sezon sonunda takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcu, Madrid'de mutlu olduğunu ifade etse de kulübe yakın kaynaklar Arda'nın düzenle olarak oynayabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istediğini belirtiyor.

Arsenal teklif yapmaya hazırlanıyor

Arsenal teklif yapmaya hazırlanıyor

İngiliz basınından Mail on Sunday’in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Arda'yı kadrosuna katmak için oldukça iddialı. Kırmızı-beyazlı kulübün, olası transfer yarışında avantajı ele geçirmek adına Real Madrid'e kısa süre içinde 40 milyon euroluk resmi bir teklifle gitmeyi planladığı aktarıldı.

Liverpool ve Inter de masada olabilir

Liverpool ve Inter de masada olabilir

Arda’ya sadece Arsenal değil, Avrupa’nın iki güçlü kulübünün daha talip olduğu ileri sürülüyor. Liverpool ve Inter’in de genç yeteneği yakından izlediği belirtilirken, Real Madrid’in gelen teklifleri yeterli bulmaması halinde daha yüksek bir bonservis bedel talep etmesinin de ihtimaller dahilinde olduğu ifade ediliyor.

*Transfermarkt verilerine göre, Arda'nın piyasa değeri 45 milyon euro

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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