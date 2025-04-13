Arsenal'in Arda Güler İçin Ödemeyi Düşündüğü Bonservis Ortaya Çıktı

Arda’ya sadece Arsenal değil, Avrupa’nın iki güçlü kulübünün daha talip olduğu ileri sürülüyor. Liverpool ve Inter’in de genç yeteneği yakından izlediği belirtilirken, Real Madrid’in gelen teklifleri yeterli bulmaması halinde daha yüksek bir bonservis bedel talep etmesinin de ihtimaller dahilinde olduğu ifade ediliyor.

*Transfermarkt verilerine göre, Arda'nın piyasa değeri 45 milyon euro