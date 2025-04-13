Arsenal'in Arda Güler İçin Ödemeyi Düşündüğü Bonservis Ortaya Çıktı
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Arsenal'e deplasmanda 3-0 mağlup olmasının ardından transfer dedikoduları hız kazandı. İtalyan teknik adamın sezon genelinde genç isimleri arka plana atması, süre vermemesi eleştirilere neden olmuştu. Arsenal, Arda Güler'in peşine düştü.
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Arda Güler'in geleceği hala belirsiz
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