Kalecilerini Almadan Gittiler: Eneramo'nun Başına Rus Futbolcunun da Başına Geldi

2010-2011 sezonunun 30. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Sivasspor’u konuk etmiş ve mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Karabükspor’un gollerini Emenike ve Birol Hikmet kaydederken, Sivasspor’un tek golü Eneramo’dan gelmişti.

Ancak bu maç, son düdüğün sonrasında yaşanan ilginç bir olayla hafızalara kazınmıştı. Sivasspor kafilesini taşıyan otobüs, golcü oyuncu Eneramo’yu stadyumda unutarak hareket etmişti. Nijeryalı forvet, takım arkadaşlarının kendisini almadan gittiğini fark edince, otobüsün arkasından bir süre koşmuştu.