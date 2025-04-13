Kalecilerini Almadan Gittiler: Eneramo'nun Başına Rus Futbolcunun da Başına Geldi
Rusya Ligi'nde Spartak Moskova'yı deplasmanda 2-1 yenen Makhachkala, maçın oyuncusu seçilen kalecisi Timur Magomedov'u stadyumda unuttu. 23 yaşındaki file bekçisi, minibüse atlayıp havalimanına gitti. Aynı olayın bir benzerini bir dönem Süper Lig'de Sivasspor forması giyen golcü Eneramo da yaşamıştı.
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İşte o anlar 👇
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Süper Lig'de de benzerini görmüştük
Eneramo’nun yetişme çabası kameralara böyle yansımıştı 👇
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