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Kalecilerini Almadan Gittiler: Eneramo'nun Başına Rus Futbolcunun da Başına Geldi

Kalecilerini Almadan Gittiler: Eneramo'nun Başına Rus Futbolcunun da Başına Geldi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.04.2025 - 11:46

Rusya Ligi'nde Spartak Moskova'yı deplasmanda 2-1 yenen Makhachkala, maçın oyuncusu seçilen kalecisi Timur Magomedov'u stadyumda unuttu. 23 yaşındaki file bekçisi, minibüse atlayıp havalimanına gitti. Aynı olayın bir benzerini bir dönem Süper Lig'de Sivasspor forması giyen golcü Eneramo da yaşamıştı.

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İşte o anlar 👇

Süper Lig'de de benzerini görmüştük

Süper Lig'de de benzerini görmüştük

2010-2011 sezonunun 30. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Sivasspor’u konuk etmiş ve mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Karabükspor’un gollerini Emenike ve Birol Hikmet kaydederken, Sivasspor’un tek golü Eneramo’dan gelmişti.

Ancak bu maç, son düdüğün sonrasında yaşanan ilginç bir olayla hafızalara kazınmıştı. Sivasspor kafilesini taşıyan otobüs, golcü oyuncu Eneramo’yu stadyumda unutarak hareket etmişti. Nijeryalı forvet, takım arkadaşlarının kendisini almadan gittiğini fark edince, otobüsün arkasından bir süre koşmuştu.

Eneramo’nun yetişme çabası kameralara böyle yansımıştı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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