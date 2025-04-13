Volkan - Zeynep Demirel Çiftinin Kızları Yeni Bir Kardeşe Başta Pek Sıcak Bakmamış

Programda üçüncü hamileliğini çocuklarına nasıl açıkladığını anlatan Sever, beklemediği bir çıkışla karşılaştığını söyledi:

'3. çocuğa hamile olduğumuzu çocuklara açıklayacağımız zaman, gülerek tepki vereceklerini sandım. Ama tam tersi oldu. Ağlamaya başladılar. Büyük olan, kardeşini göstererek ‘Bundan ne hayır gördün de bir tane daha doğuruyorsun?’ dedi'