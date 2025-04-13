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Volkan - Zeynep Demirel Çiftinin Kızları Yeni Bir Kardeşe Başta Pek Sıcak Bakmamış

Volkan - Zeynep Demirel Çiftinin Kızları Yeni Bir Kardeşe Başta Pek Sıcak Bakmamış

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.04.2025 - 08:58 Son Güncelleme: 13.04.2025 - 09:02

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski kalecisi teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, Süper Lig'de Eyüpspor'un başında bulunan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın programına konuk oldu. Sever, annelik süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. (343 Digital)

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2010 yılında hayatını birleştiren Volkan Demirel ile Zeynep Sever, uzun yıllardır örnek gösterilen bir aile olarak yaşamlarını sürdürüyor.

2010 yılında hayatını birleştiren Volkan Demirel ile Zeynep Sever, uzun yıllardır örnek gösterilen bir aile olarak yaşamlarını sürdürüyor.

Yeda ve Yade adında iki kızları bulunan çiftin evlerine 23 Şubat 2025’te yeni bir birey daha katıldı. Çift, üçüncü kızlarına “Yasmin” adını verdi.

Aslıhan Doğan'ın programına konuk olan Sever, çocuklarının yeni bir kardeş haberini öğrendikleri anda gösterdikleri tepkiyi anlattı.

Aslıhan Doğan'ın programına konuk olan Sever, çocuklarının yeni bir kardeş haberini öğrendikleri anda gösterdikleri tepkiyi anlattı.

Programda üçüncü hamileliğini çocuklarına nasıl açıkladığını anlatan Sever, beklemediği bir çıkışla karşılaştığını söyledi:

'3. çocuğa hamile olduğumuzu çocuklara açıklayacağımız zaman, gülerek tepki vereceklerini sandım. Ama tam tersi oldu. Ağlamaya başladılar. Büyük olan, kardeşini göstererek ‘Bundan ne hayır gördün de bir tane daha doğuruyorsun?’ dedi'

“Küçük geri döner, bana niye sormadın diyor” 😂

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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