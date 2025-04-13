Volkan - Zeynep Demirel Çiftinin Kızları Yeni Bir Kardeşe Başta Pek Sıcak Bakmamış
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski kalecisi teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, Süper Lig'de Eyüpspor'un başında bulunan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın programına konuk oldu. Sever, annelik süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. (343 Digital)
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2010 yılında hayatını birleştiren Volkan Demirel ile Zeynep Sever, uzun yıllardır örnek gösterilen bir aile olarak yaşamlarını sürdürüyor.
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Aslıhan Doğan'ın programına konuk olan Sever, çocuklarının yeni bir kardeş haberini öğrendikleri anda gösterdikleri tepkiyi anlattı.
“Küçük geri döner, bana niye sormadın diyor” 😂
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