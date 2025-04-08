Futbolseverler En Saçma Kuralı Tartışıyor
Futbolseverler En Saçma Kuralı Tartışıyor
Sosyal medyada bir kullanıcının sorduğu “Futbolda en saçma bulduğunuz kural hangisi?” sorusu kısa sürede gündem oldu. Binlerce futbolseverin görüntülediği paylaşım, oyunun yıllardır tartışılan kurallarını yeniden masaya yatırdı. Yorumlarda en çok dikkat çeken kuralların başında elle oynama pozisyonlarındaki değişkenlik geldi. (x: @goatvekili)
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"Futbolda en saçma bulduğunuz kural hangisi?" 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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