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Futbolseverler En Saçma Kuralı Tartışıyor

Futbolseverler En Saçma Kuralı Tartışıyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.04.2025 - 23:10

Sosyal medyada bir kullanıcının sorduğu “Futbolda en saçma bulduğunuz kural hangisi?” sorusu kısa sürede gündem oldu. Binlerce futbolseverin görüntülediği paylaşım, oyunun yıllardır tartışılan kurallarını yeniden masaya yatırdı. Yorumlarda en çok dikkat çeken kuralların başında elle oynama pozisyonlarındaki değişkenlik geldi. (x: @goatvekili)

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"Futbolda en saçma bulduğunuz kural hangisi?" 👇

"Futbolda en saçma bulduğunuz kural hangisi?" 👇
twitter.com

Her maçta tansiyonu yükselten, tribünleri ayağa kaldıran bu kurallar, aslında sadece birer detay gibi görünse de futbolseverler için yıllardır tartışma konusu. Kuralların yoruma açık olması, hakem kararlarına güveni de zaman zaman sarsabiliyor. Sosyal medyada gelen tepkiler de bu kafa karışıklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Soruya gelen yanıtlar 👇

Soruya gelen yanıtlar 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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