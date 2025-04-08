Futbolseverler En Saçma Kuralı Tartışıyor

Her maçta tansiyonu yükselten, tribünleri ayağa kaldıran bu kurallar, aslında sadece birer detay gibi görünse de futbolseverler için yıllardır tartışma konusu. Kuralların yoruma açık olması, hakem kararlarına güveni de zaman zaman sarsabiliyor. Sosyal medyada gelen tepkiler de bu kafa karışıklığını bir kez daha gözler önüne serdi.