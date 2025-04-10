Tribüne Gelmişti: Arsenal'den Dua Lipa ve Calafiori Paylaşımı
Tribüne Gelmişti: Arsenal'den Dua Lipa ve Calafiori Paylaşımı
Sahne şovları ve hit şarkılarıyla milyonları büyüleyen Dua Lipa, bu kez müzikle değil futbolla gündeme geldi. İngiliz devi Arsenal, Real Madrid maçının ardından genç yıldızı Riccardo Calafiori ile Dua Lipa’nın birlikte verdiği pozu sosyal medyada paylaştı.
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Real Madrid'e karşı tarihi bir galibiyet alınmıştı
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Dua Lipa da tribündeydi
Arsenal'den paylaşım geldi 👇
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