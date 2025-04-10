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Tribüne Gelmişti: Arsenal'den Dua Lipa ve Calafiori Paylaşımı

Tribüne Gelmişti: Arsenal'den Dua Lipa ve Calafiori Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.04.2025 - 12:16

Sahne şovları ve hit şarkılarıyla milyonları büyüleyen Dua Lipa, bu kez müzikle değil futbolla gündeme geldi. İngiliz devi Arsenal, Real Madrid maçının ardından genç yıldızı Riccardo Calafiori ile Dua Lipa’nın birlikte verdiği pozu sosyal medyada paylaştı.

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Real Madrid'e karşı tarihi bir galibiyet alınmıştı

Real Madrid'e karşı tarihi bir galibiyet alınmıştı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid'i konuk eden Arsenal, sahadan 3-0'la ayrılarak 16 Nisan günü oynanacak rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etmişti. Karşılaşmaya Declan Rice'ın frikikten attığı iki gol damga vurmuştu. Skoru Merino belirlemişti.

Dua Lipa da tribündeydi

Dua Lipa da tribündeydi

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği karşılaşmayı yerinden izleyenler arasında ünlü şarkıcı Dua Lipa da vardı. Başarı sanatçının maça gelmesine taraftarlar büyük ilgi göstermişti.

Arsenal'den paylaşım geldi 👇

Arsenal'den paylaşım geldi 👇
twitter.com

Kırmızı-beyazlı kulüp, EURO 2024 sonrası Seri A ekibi Bologna'ya 45 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı 22 yaşındaki defans Riccardo Calafiori'nın Dua Lipa ile maç sonunda bir araya geldiği anı sosyal medya hesabından paylaştı. Calafior, diz sakatlığı sebebiyle maçta forma giyememişti.

'Emirates'te yıldızlarla dolu bir gece yaşandı.' 

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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