Real Madrid'e İki Frikik Golü Atan Declan Rice Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!
Real Madrid'e İki Frikik Golü Atan Declan Rice Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!
8 Nisan 2025 Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde daha önce eşi benzerine rastalamadığımız bir başarı geldi. Arsenal'in İngiliz orta sahası Declan Rice, Real Madrid'e attığı iki friki golüyle turnuvanın unutulmazları arasına girdi, efsane isimleri geride bıraktı.
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Declan Rice, Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamalarında bir maçta iki frikik golü atan ilk oyuncu oldu
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Daha önce bir maçta iki frikik golü atan isimler
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