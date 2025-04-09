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Real Madrid'e İki Frikik Golü Atan Declan Rice Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!

Real Madrid'e İki Frikik Golü Atan Declan Rice Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.04.2025 - 12:18

8 Nisan 2025 Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde daha önce eşi benzerine rastalamadığımız bir başarı geldi. Arsenal'in İngiliz orta sahası Declan Rice, Real Madrid'e attığı iki friki golüyle turnuvanın unutulmazları arasına girdi, efsane isimleri geride bıraktı.

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Declan Rice, Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamalarında bir maçta iki frikik golü atan ilk oyuncu oldu

Declan Rice, Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamalarında bir maçta iki frikik golü atan ilk oyuncu oldu

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'i ilk maçında evinde Real Madrid'i konuk eden Arsenal, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı ve yarı final kapısını araladı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmaya Arsenal'in 26 yaşındaki İngiliz orta sahası Declan Rice damga vurdu. 58 ve 70. dakikalarda kazanılan frikiklerde topun başına geçen Rice, inanılmaz gollere imza attı, bir ilki başardı. Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamalarında bir maçta iki frikik golü atan tek oyuncu ünvanını kazandı. 

Karşılaşmanın oyuncusu seçilen Rice, ödülünü aldıktan sonra ilk golüne dair 'Aslında ilk serbest vuruşta orta yapacaktık ama barajı ve kalecinin pozisyonunu gördüm. Bu yüzden vurmayı düşündüm.' dedi. İkinci golü için ise 'Kendime güvenim vardı.' yorumunda bulundu.

Rice'ın gollerine bu içeriğimizde aktarmıştık 🚀

Daha önce bir maçta iki frikik golü atan isimler

Daha önce bir maçta iki frikik golü atan isimler

Geçmişte Rivaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar, ve Hakim Ziyech bir Şampiyonlar Ligi maçında frikikten iki gol atma başarısı göstermişti ama ama goller eleme aşamasında gelmemişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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