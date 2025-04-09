Real Madrid'e İki Frikik Golü Atan Declan Rice Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'i ilk maçında evinde Real Madrid'i konuk eden Arsenal, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı ve yarı final kapısını araladı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmaya Arsenal'in 26 yaşındaki İngiliz orta sahası Declan Rice damga vurdu. 58 ve 70. dakikalarda kazanılan frikiklerde topun başına geçen Rice, inanılmaz gollere imza attı, bir ilki başardı. Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamalarında bir maçta iki frikik golü atan tek oyuncu ünvanını kazandı.

Karşılaşmanın oyuncusu seçilen Rice, ödülünü aldıktan sonra ilk golüne dair 'Aslında ilk serbest vuruşta orta yapacaktık ama barajı ve kalecinin pozisyonunu gördüm. Bu yüzden vurmayı düşündüm.' dedi. İkinci golü için ise 'Kendime güvenim vardı.' yorumunda bulundu.