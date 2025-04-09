onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Osimhen'in Galatasaray'dan Ayrılıp Gitmek İstediği Takım Ortaya Çıktı

Osimhen'in Galatasaray'dan Ayrılıp Gitmek İstediği Takım Ortaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.04.2025 - 09:08

ESPN'nin haberine göre Galatasaray, Osimhen'in transferi için Napoli ile anlaşamadı. Nijeryalı oyuncunun yeni adresi konusunda bir İtalyan takımın adı öne çıktı. Haberde yıldız ismin Galatasaray'da kalmasına ihtimal verilmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'ı bu sezon kritik maçlarda ayakta tutan Osimhen'in geleceği merak konusu

Galatasaray'ı bu sezon kritik maçlarda ayakta tutan Osimhen'in geleceği merak konusu

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Fenerbahçe ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde öne çıkan futbolcusu, 32 maçta 28 gol atarak ulaşılması zor bir başarı yakaladı.

İtalya'ya dönmek istediği iddia edildi

İtalya'ya dönmek istediği iddia edildi

ESPN'nin aktardığına göre, Napoli'nin kendisinden büyük bir gelir beklediği Osimhen Galatasaray'da her ne kadar mutlu olsa da kariyerini daha büyük bir kulüpte sürdürmek istiyor. 25 yaşındaki oyuncunun hedefinde İtalyan devi Juventus bulunuyor.

Maaş beklentisi 11 milyon euro

Maaş beklentisi 11 milyon euro

Haberin detayında Galatasaray'ın kiralık sözleşmeyi kalıcı hale getirmesinin pek mümkün olmadığı hatta ihtimal verilmediği ifade edilirken oyuncunun 11 milyon euroluk bir maaş beklentisi olduğu kaydedildi. Osimhen'in adı Juventus ile geçse de Manchester United'ın efsane oyuncularından Rio Ferdinand, takımının bir forvete ihtiyacı olduğunu ve bu oyuncunun da Osimhen olabileceğinin altını çizmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
CloneJesus

Osimhenin Türkiyede kalacağına inanan var ise yazık kafasına jfddkkddkdkkd

Güven KURAN

kesinlikle bende olsam aynı şeyi yaparım...Türkiye ye fazla iyi bir oyuncu, Ligde bütün dengeleri alt üst etti. muadili olmayan bir oyun tarzı var ve teknik ... Devamını Gör