Haberin detayında Galatasaray'ın kiralık sözleşmeyi kalıcı hale getirmesinin pek mümkün olmadığı hatta ihtimal verilmediği ifade edilirken oyuncunun 11 milyon euroluk bir maaş beklentisi olduğu kaydedildi. Osimhen'in adı Juventus ile geçse de Manchester United'ın efsane oyuncularından Rio Ferdinand, takımının bir forvete ihtiyacı olduğunu ve bu oyuncunun da Osimhen olabileceğinin altını çizmişti.