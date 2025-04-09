Osimhen'in Galatasaray'dan Ayrılıp Gitmek İstediği Takım Ortaya Çıktı
Osimhen'in Galatasaray'dan Ayrılıp Gitmek İstediği Takım Ortaya Çıktı
ESPN'nin haberine göre Galatasaray, Osimhen'in transferi için Napoli ile anlaşamadı. Nijeryalı oyuncunun yeni adresi konusunda bir İtalyan takımın adı öne çıktı. Haberde yıldız ismin Galatasaray'da kalmasına ihtimal verilmedi.
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Galatasaray'ı bu sezon kritik maçlarda ayakta tutan Osimhen'in geleceği merak konusu
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Osimhenin Türkiyede kalacağına inanan var ise yazık kafasına jfddkkddkdkkd
kesinlikle bende olsam aynı şeyi yaparım...Türkiye ye fazla iyi bir oyuncu, Ligde bütün dengeleri alt üst etti. muadili olmayan bir oyun tarzı var ve teknik ... Devamını Gör