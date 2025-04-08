Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Etabının İlk Maçları Oynandı
Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Etabının İlk Maçları Oynandı
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Çeyrek Final aşamasında ilk gün maçları tamamlandı. Arsenal, evinde Real Madrid'i farklı mağlup etmeyi başardı. Inter de Münih deplasmanından galibiyetle döndü.
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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Declan Rice'ın ilk golü 🚀
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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