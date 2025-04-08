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Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Etabının İlk Maçları Oynandı

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Etabının İlk Maçları Oynandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.04.2025 - 00:03

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Çeyrek Final aşamasında ilk gün maçları tamamlandı. Arsenal, evinde Real Madrid'i farklı mağlup etmeyi başardı. Inter de Münih deplasmanından galibiyetle döndü.

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

- Arsenal 3 - Real Madrid 0

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final biletine oldukça yakın. Çeyrek finalin ilk maçına evinde çıkan İngiliz ekibi, bu sezon istikrarsız bir performans ortaya koyan Real Madrid'i 3-0'la geçti. Galibiyeti getiren goller Rice (2) ve Merino'dan geldi. Rice, gollerini frikikten attı. Madrid'de Camavinga 90+4'te ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

- Bayern Münih 1 - Inter 2

Karşılaşma öncesinde turun favorisi olarak öne çıkan Münih, evindeki ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı. Deplasman ekibi, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 88'de bulduğu golle 2-1 üstün tamamladı. Inter'in gollerini 38'de Martinez, 88'de Frattesi kaydetti. Münih'in tek skoru ise 85'te Müller'den geldi.

Declan Rice'ın ilk golü 🚀

İkinci golü 😯

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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