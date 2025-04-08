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La Liga Başkanı Maçları Kaçak Yayınlayanlara Kafayı Takmış

La Liga Başkanı Maçları Kaçak Yayınlayanlara Kafayı Takmış

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.04.2025 - 21:49

Günümüz futbolunun en büyük sorunlarından biri hızla artan kaçak yayınlar. Hem yayıncı kuruluşları hem de kulüpleri ciddi ekonomik zarara uğratan bu durumdan görünen o ki en çok İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas şikayetçi. İspanya basını COPE'nin haberine göre Tebas, bir dedektif gibi suçu işleyenlerin peşine düşmüş.

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Yasa dışı yayınlar her futbol liginin kanayan yarası fakat İspanya'da durum biraz farklı

Yasa dışı yayınlar her futbol liginin kanayan yarası fakat İspanya'da durum biraz farklı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle futbol karşılaşmalarının internet üzerinden taraftarlara aktarımıyla önüne geçilemeyen bir engel ortaya çıktı: korsan yayıncılık. Milyonlarca euroluk yayın gelirlerinin önemli bir kısmı bu nedenle buhar olurken, kulüpler ve ülke futbolunun başında yer alan isimler kayıpların bütçelere olan olumsuz etkisinden şikayetçi.

La Liga Başkanı Javier Tebas, korsan avına çıkmış

La Liga Başkanı Javier Tebas, korsan avına çıkmış

COPE'nin aktardığına göre Tebas, başkanı olduğu ligi yasa dışı yollarla yayınlayan kişilere ulaşmak için kendi yöntemlerini devreye sokmuş.

Nasıl mı? 👇

Nasıl mı? 👇

Söz konusu haberde durum şöyle ifade ediliyor: 'La Liga'yı yasa dışı olarak yayınlayan kişilere karşı kişisel olarak takıntılı olan Başkan Javier Tebas, saatlerce ekran başında vakit geçiriyor, IP adreslerini takip ediyor ve yasa dışı yayıncıların Telegram gruplarına bizzat sızıyor.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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