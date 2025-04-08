La Liga Başkanı Maçları Kaçak Yayınlayanlara Kafayı Takmış

Günümüz futbolunun en büyük sorunlarından biri hızla artan kaçak yayınlar. Hem yayıncı kuruluşları hem de kulüpleri ciddi ekonomik zarara uğratan bu durumdan görünen o ki en çok İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas şikayetçi. İspanya basını COPE'nin haberine göre Tebas, bir dedektif gibi suçu işleyenlerin peşine düşmüş.