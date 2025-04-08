La Liga Başkanı Maçları Kaçak Yayınlayanlara Kafayı Takmış
La Liga Başkanı Maçları Kaçak Yayınlayanlara Kafayı Takmış
Günümüz futbolunun en büyük sorunlarından biri hızla artan kaçak yayınlar. Hem yayıncı kuruluşları hem de kulüpleri ciddi ekonomik zarara uğratan bu durumdan görünen o ki en çok İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas şikayetçi. İspanya basını COPE'nin haberine göre Tebas, bir dedektif gibi suçu işleyenlerin peşine düşmüş.
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Yasa dışı yayınlar her futbol liginin kanayan yarası fakat İspanya'da durum biraz farklı
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La Liga Başkanı Javier Tebas, korsan avına çıkmış
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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