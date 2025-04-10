Maçta Açılan Polis Haftası Pankartını Tutmayan İlkin Aydın'dan Açıklama!
Maçta Açılan Polis Haftası Pankartını Tutmayan İlkin Aydın'dan Açıklama!
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe karşılaşmasının seremonisinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümüne dair açılan pankartı tutmasıyla gündem olmuştu. Milli sporcu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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Galatasaray, Polis Haftası'nı kutladı
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İlkin Aydın da kulübünün paylaşımını alıntılayıp açıklamada bulundu. 👇
Aydın, Fenerbahçe karşılaşmasının seremonisinde Polis Haftası'na dair açılan pankartı tutmamış, yaşananlar büyük dikkat çekmişti. O anlar kameralara böyle yansımıştı 👇
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