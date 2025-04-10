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Maçta Açılan Polis Haftası Pankartını Tutmayan İlkin Aydın'dan Açıklama!

Maçta Açılan Polis Haftası Pankartını Tutmayan İlkin Aydın'dan Açıklama!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.04.2025 - 11:03

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe karşılaşmasının seremonisinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümüne dair açılan pankartı tutmasıyla gündem olmuştu. Milli sporcu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Galatasaray, Polis Haftası'nı kutladı

Galatasaray, Polis Haftası'nı kutladı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

 'Ülkemizdeki huzur ve güvenliğin teminatı, her koşulda özveriyle görevinin başında olan Polis Teşkilatımızın, 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Tüm polislerimizin, Polis Haftası kutlu olsun!'

İlkin Aydın da kulübünün paylaşımını alıntılayıp açıklamada bulundu. 👇

İlkin Aydın da kulübünün paylaşımını alıntılayıp açıklamada bulundu. 👇

'Ülkemizin GÜVENLİĞİ ve HUZURU için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz. İnanın değil size kastım❤️'

Aydın, Fenerbahçe karşılaşmasının seremonisinde Polis Haftası'na dair açılan pankartı tutmamış, yaşananlar büyük dikkat çekmişti. O anlar kameralara böyle yansımıştı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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