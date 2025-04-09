Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Bernardo Rezende'ye Teklif Götürdü
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Bernardo Rezende'ye Teklif Götürdü
Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana, başantrenörlük için Brezilya'nın önde gelen çalıştırıcılarından Bernardo Rezende'ye teklif götürdü. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulübün Marco Fenoglio ile yola devam etmeyeceği gündeme gelmişti. (Mintonette)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orro ve Hande Baladın gelmişti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü antrenöre teklif götürüldü
Bernardo Rezende'nin kariyeri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın