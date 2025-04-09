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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Bernardo Rezende'ye Teklif Götürdü

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Bernardo Rezende'ye Teklif Götürdü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.04.2025 - 10:08

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana, başantrenörlük için Brezilya'nın önde gelen çalıştırıcılarından Bernardo Rezende'ye teklif götürdü. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulübün Marco Fenoglio ile yola devam etmeyeceği gündeme gelmişti. (Mintonette)

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Orro ve Hande Baladın gelmişti

Orro ve Hande Baladın gelmişti

Fenerbahçe Medicana, sezon bitmeden gelecek yıl için önemli transferlere imza atmış, henüz resmi olarak açıklanmasa da kadrosunu İtalyan pasör Orro ve Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Hande Baladın ile güçlendirmişti.

Dünyaca ünlü antrenöre teklif götürüldü

Dünyaca ünlü antrenöre teklif götürüldü

Mintonette'nin haberine göre sarı-lacivertli kulüp, sezon sonunda Marco Fenoglio'ye teşekkür ederek takımı şu anda Brezilya Ligi’nde Flamengo Kadın Takımı'nı çalıştıran Brezilyalı başantrenör Bernardo Rezende'ye emanet etmek istiyor. 65 yaşındaki tecrübeli antrenöre iki yıllık sözleşme teklif edildiği, Rezende'nin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Bernardo Rezende'nin kariyeri

Bernardo Rezende'nin kariyeri

Brezilya'da Bernardinho olarak bilinen Bernardo Rezende, 2001-2016 yılları arasında Brezilya Erkek Milli Voleybol Takımı'nın başında göre yaptı. Bu süreçte Olimpiyat Oyunları'nda iki kez altın madalya sevinci yaşadı. 

Rezende'nin Brezilya ile yakaladığı başarılar:

  • Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya (2004 ve 2016)​

  • Dünya Şampiyonası zaferleri (2002, 2006, 2010)​

  • Dünya Kupası şampiyonlukları (2003, 2007)​

  • Grand Champions Cup zaferleri (2006, 2009, 2013)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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