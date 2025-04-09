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Bernardo Rezende İddiasına Voleybolseverlerden Tepkiler

Bernardo Rezende İddiasına Voleybolseverlerden Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.04.2025 - 11:03

Gelecek sezon şampiyonluk hedeflerine ulaşmak isteyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörünün Brezilya Erkek Mili Takımı ile ciddi başarılar elde eden Bernardo Rezende olacağı voleybol dünyasının gündemine oturdu. Peki olası transfer için taraftarlar ne diyor?

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Taraftarların Rezende için yorumları 👇🏻

Taraftarların Rezende için yorumları 👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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