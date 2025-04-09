Fenerbahçe'yi Sivas'ta Kar Tehlikesi Bekliyor
Fenerbahçe'yi Sivas'ta Kar Tehlikesi Bekliyor
Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray ile puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe, 31. haftada en kritik maçlarından birine Sivas'ta çıkacak. Sivasspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, maç günü kar yağışıyla karşı karşıya kalabilir. (Süleyman Arat)
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Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu sürdürmek Sivasspor ise küme düşmemek adına kazanmak zorunda
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"Cumartesi gecesi sıcaklık -6'ya kadar düşecek"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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