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Fenerbahçe'yi Sivas'ta Kar Tehlikesi Bekliyor

Fenerbahçe'yi Sivas'ta Kar Tehlikesi Bekliyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.04.2025 - 13:58

Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray ile puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe, 31. haftada en kritik maçlarından birine Sivas'ta çıkacak. Sivasspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, maç günü kar yağışıyla karşı karşıya kalabilir. (Süleyman Arat)

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Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu sürdürmek Sivasspor ise küme düşmemek adına kazanmak zorunda

Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu sürdürmek Sivasspor ise küme düşmemek adına kazanmak zorunda

Sezon başından bu yana Galatasaray ile şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, puan farkı açısından uzun zaman sonra ilk kez ezeli rakibine bu kadar yaklaştı. 

3 puana düşen farkla kalan maçlarında hata yapmak istemeyen Mourinho ve öğrencileri, 11 Nisan Cuma günü oynanacak Samsunspor - Galatasaray maçının ardından 13 Nisan Pazar akşamı Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. 

Karşılaşmalar öncesinde Galatasaray 71, Fenerbahçe 68 puanda. Sivasspor ise 31 puanla düşme hattında bulunuyor.

"Cumartesi gecesi sıcaklık -6'ya kadar düşecek"

"Cumartesi gecesi sıcaklık -6'ya kadar düşecek"

Hürriyet'ten Süleyman Arat’ın haberine göre, perşembe gecesi başlaması beklenen kar yağışının, maçın oynanacağı pazar günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre cumartesi gecesi hava sıcaklığının -6 dereceye kadar düşeceği, maç saatlerinde ise 0 ile 1 derece arasında olacağı öngörülüyor. Sarı-lacivertliler, kader maçına çıkacak rakibinin yanı sıra zorlu hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kalacak. Yeşil saha, alttan ısıtmalı olsa da soğuk havanın karşılaşmanın zorluğunu artıracağı ifade ediliyor.

Maç günü hava durumu 👇

Maç günü hava durumu 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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