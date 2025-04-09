Hürriyet'ten Süleyman Arat’ın haberine göre, perşembe gecesi başlaması beklenen kar yağışının, maçın oynanacağı pazar günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre cumartesi gecesi hava sıcaklığının -6 dereceye kadar düşeceği, maç saatlerinde ise 0 ile 1 derece arasında olacağı öngörülüyor. Sarı-lacivertliler, kader maçına çıkacak rakibinin yanı sıra zorlu hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kalacak. Yeşil saha, alttan ısıtmalı olsa da soğuk havanın karşılaşmanın zorluğunu artıracağı ifade ediliyor.