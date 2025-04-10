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Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu Youtube Videosu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu Youtube Videosu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.04.2025 - 14:43

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte Youtube'da yayınlanan bir video hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. 

(Sports Digitale / Reşat Can Özbudak)

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Şekip Mosturoğlu'nun açıklaması 👇

Şekip Mosturoğlu'nun açıklaması 👇

'Söz konusu video içeriği ile ilgili olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü, Sayın Aziz Yıldırım ve ben şahsen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Başsavcılık resen Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak şikayet konusu videoya erişim yasağı talep etti. Sulh Ceza Mahkemesi de savcılığın bu talebini kabul ederek videoya erişim yasağı kararı verdi ve kararın uygulanmadı için Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na (BTK) bir yazı gönderdi. Bu şekilde mahkeme kararıyla videoya erişim engeli kararı verilmiş oldu. Savcılık videoyu yapanlar ve sosyal medyada yayanların tespiti konusunda çalışma yaptırtıyor. Tespit edilen şüpheliler hakkında dava açılacaktır diye düşünüyorum. 3 Temmuz, Fenerbahçe’nin FETÖ’ye ilk kez boyun eğdirdiği, sarı-lacivert duvara çarparak geriye tosladığı bir mücadelenin başladığı tarihtir. Bu mücadelede Fenerbahçe’nin haklılığı ve sözde yargı sürecinin bir kumpas olduğu  15 Temmuz Darbe teşebbüsü sonrasında tüm yönleri ile gün yüzüne çıkmıştır.'

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

M.V adlı Youtube kanalı, 3 Temmuz 2011'de başlatılan 'futbolda şike' soruşturması sürecine ilişkin bir video paylaşımında bulunmuştu. İçerik sosyal medyada tepkilere yol açmış ve kısa sürede yayından kaldırılmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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