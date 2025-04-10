Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu Youtube Videosu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu Youtube Videosu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte Youtube'da yayınlanan bir video hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
(Sports Digitale / Reşat Can Özbudak)
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Şekip Mosturoğlu'nun açıklaması 👇
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