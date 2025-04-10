Yüksel Yıldırım'dan Gece 3'te Beklenmedik Çıkış
Yüksel Yıldırım'dan Gece 3'te Beklenmedik Çıkış
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesinde bir kez daha sessizliğini bozdu. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemdeki iddialara sitem etti, 'Samsunspor'un Samsunspor'dan başka gerçek dostu yok' dedi.
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Yüksel Yıldırım'ın açıklaması 👇🏻
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Canlı yayındaki sözleri çok tartışılmıştı
Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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