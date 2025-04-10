onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Yüksel Yıldırım'dan Gece 3'te Beklenmedik Çıkış

Yüksel Yıldırım'dan Gece 3'te Beklenmedik Çıkış

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.04.2025 - 08:31

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesinde bir kez daha sessizliğini bozdu. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemdeki iddialara sitem etti, 'Samsunspor'un Samsunspor'dan başka gerçek dostu yok' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüksel Yıldırım'ın açıklaması 👇🏻

Yüksel Yıldırım'ın açıklaması 👇🏻

'Samsunspor Başkanı ve Takımı olarak artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz: 

Üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık! 

Samsunspor'un Samsunspor'dan  başka gerçek dostu yok!...

Biz Bize Yeteriz! 

Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiç bir kulüp veya takım ilgilendirmiyor! 

Bizim aklımızda, beynimizde ve kalbimizde sadece tek bir şey var: Samsunspor ve Avrupa'ya gitmek... 

Armamız ve Onun Gölgesi Yeter!...'

Canlı yayındaki sözleri çok tartışılmıştı

Canlı yayındaki sözleri çok tartışılmıştı

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programına konuk olan Yıldırım, yaptığı dikkat çekici açıklamaların bir bölümünde 'Türk futbolu bir yere varacaksa Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım. Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak. Fenerbahçeliler çıldırmış durumda. Görüyorum, haklılar da. 11 sene büyük zaman.' ifadelerini kullanmış, yayın sonrası sözleri sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin üç puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 31. haftada Samsunspor'a konuk oluyor. Haftanın açılış maçı, 11 Nisan Cuma günü oynanacak. Üç puan mücadelesinin başlama saati ise 20.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın