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Lecce'ye Attığı Gol Sonrası İtalyanlardan Kenan Yıldız'a Övgüler

Lecce'ye Attığı Gol Sonrası İtalyanlardan Kenan Yıldız'a Övgüler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.04.2025 - 13:51

Juventus'un 10 numarası milli futbolcumuzu Kenan Yıldız, Lecce karşısındaki oyunuyla İtalya'da futbol dünyasının gündeminde. 19 yaşındaki oyuncunun Igor Tudor ile yükselişe geçmesi büyük dikkat çekti.

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Lecce’ye attığı golle maçın oyuncusu seçildi, performansı İtalya’da manşetlere taşındı.

Lecce’ye attığı golle maçın oyuncusu seçildi, performansı İtalya’da manşetlere taşındı.

Motta'nın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getiren Juventus, yeni çalıştırıcısı ile çıktığı üç maçta da yenilmedi. (2G, 1B) Siyah-beyazlılar, son olarak Seri A'nın 32. haftasında Lecce'yi konuk etti, 2-1'le üç puanı hanesine yazdırdı. Goller, 2. dakikada Teun Koopmeiners ile 33. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'dan geldi. Kenan, maç sonunda mücadelenin en iyisi seçilirken attığı gol alkış topladı.

Kenan golü ve İtalya basınının haberleri 👇

Rivista Undici

Rivista Undici

'Tudor, Kenan Yıldız'ın yeteneğini ortaya çıkarıyor. Yeni teknik direktörün gelişiyle birlikte Türk forvet, ilhamını yeniden bulmuş gibi görünüyor. Tudor ilk günden itibaren Yıldız'ı hangi role yerleştireceğini biliyordu. 3-4-2-1'de hücum orta sahasındaki iki adamdan biri olacaktı. Serbest ve hücum hattının tamamında dolaşıyor.'

Corriere Della Sera

Corriere Della Sera

'Her şey harikaydı. Thuram'la verkaçı ve Vlahovic'in pasıyla gelen gol Kenan Yıldız adına sezonun sekizinci golü.19 yaşındaki bir hücum orta saha oyuncusunu sağlam bir oyuncu yapan şeylerden biri.'

Tuttosport

Tuttosport

'İlk yarım saatte sahada nadiren görüldü, sonra ustaca paslaşmaları tamamlayarak sezonun sekizinci golünü attı. Kaleciyi Falcone'yi yerden, açılı bir sağ ayak şutuyla avladı. Nadir görülem nitelikler ve harika içgüdü.'

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Tuttomercato

Tuttomercato

 'Evet, Kenan Yıldız'ın pozisyonu bu: Artık kanatlarda geniş alanda değil, oyunun tam ortasında, dar alanlarda oynuyor. Çünkü 10 numara tekniğine sahip biri her zaman daha fazla güzellik parıltısı yakalamak için mümkün olduğunca çok topa dokunmak zorundadır. 2-0'ı getiren şutu cerrahi bir vuruştu. Gözler için bir zevk.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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