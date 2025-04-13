Lecce'ye Attığı Gol Sonrası İtalyanlardan Kenan Yıldız'a Övgüler

'Evet, Kenan Yıldız'ın pozisyonu bu: Artık kanatlarda geniş alanda değil, oyunun tam ortasında, dar alanlarda oynuyor. Çünkü 10 numara tekniğine sahip biri her zaman daha fazla güzellik parıltısı yakalamak için mümkün olduğunca çok topa dokunmak zorundadır. 2-0'ı getiren şutu cerrahi bir vuruştu. Gözler için bir zevk.'