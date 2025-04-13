Lecce'ye Attığı Gol Sonrası İtalyanlardan Kenan Yıldız'a Övgüler
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Lecce’ye attığı golle maçın oyuncusu seçildi, performansı İtalya’da manşetlere taşındı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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