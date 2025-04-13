Altay Bayındır Manchester United Kariyerinde Bir İlki Yaşayacak

Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile kozlarını paylaşan United, Fransız deplasmanından 2-2'lik skorla döndü. Yenilen gollerde Onana, inanılmaz hatalar yaptı. Belki de takımını turdan etti. Karşılaşmanın ardından İngiliz taraftarlar, artık kalede Altay Bayındır'ın olması gerektiğini tartışmaya başladı. Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim'den de karar çıktı. Athletic'te yer alan habere göre Amorim, Newcastle karşısında kaleye Altay'ı koydu. Böylelikle milli futbolcu, ilk kez bir Premier Lig maçında takımının kalesini korumuş olacak.