Altay Bayındır Manchester United Kariyerinde Bir İlki Yaşayacak
Yıllardır hem Avrupa'da hem de Premier Lig'deki formsuz oyunundan bir türlü uzaklaşamayan Manchester United'da Teknik Direktör Ruben Amorim birinci kaleci Onana'nın biletini kesti. Athletic'in aktardığına göre Newcastle maçında eldivenler Altay Bayındır'a gitti. 26 yaşındaki milli oyuncu, United kariyerinde bir ilki yaşayacak.
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İki sezonda sadece 7 kez forma giydi
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İlk kez lig maçında sahaya çıkıyor
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