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Altay Bayındır Manchester United Kariyerinde Bir İlki Yaşayacak

Altay Bayındır Manchester United Kariyerinde Bir İlki Yaşayacak

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.04.2025 - 12:57

Yıllardır hem Avrupa'da hem de Premier Lig'deki formsuz oyunundan bir türlü uzaklaşamayan Manchester United'da Teknik Direktör Ruben Amorim birinci kaleci Onana'nın biletini kesti. Athletic'in aktardığına göre Newcastle maçında eldivenler Altay Bayındır'a gitti. 26 yaşındaki milli oyuncu, United kariyerinde bir ilki yaşayacak.

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İki sezonda sadece 7 kez forma giydi

İki sezonda sadece 7 kez forma giydi

Bursaspor altyapısından yetişen Altay Bayındır, 2019 yazında 1,5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuş, sarı-lacivertli kulüpte oynadığı dört sezonda sergilediği başarı performansla da Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Ancak beklenen gerçekleşmedi, dev takımda forma şansı yakalayamadı. 1 Eylül 2023'ten bu yana İngiliz ekibin kalesini sadece 7 maçta koruyabildi.

İlk kez lig maçında sahaya çıkıyor

İlk kez lig maçında sahaya çıkıyor

Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile kozlarını paylaşan United, Fransız deplasmanından 2-2'lik skorla döndü. Yenilen gollerde Onana, inanılmaz hatalar yaptı. Belki de takımını turdan etti. Karşılaşmanın ardından İngiliz taraftarlar, artık kalede Altay Bayındır'ın olması gerektiğini tartışmaya başladı. Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim'den de karar çıktı. Athletic'te yer alan habere göre Amorim, Newcastle karşısında kaleye Altay'ı koydu. Böylelikle milli futbolcu, ilk kez bir Premier Lig maçında takımının kalesini korumuş olacak.

Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelecek iki ekibin maçın 13 Nisan Pazar (bugün) oynanacak. Saat 18.30'da başlayacak mücadele, beIN Sports 3 ekranlarında olacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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