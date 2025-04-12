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Norveç'te Kulüpler VAR'ı İstemiyor, Federasyon Diretiyor

Norveç'te Kulüpler VAR'ı İstemiyor, Federasyon Diretiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2025 - 00:10

Futbola getirilen Video Yardımcı Hakem sistemi kimilerince müthiş bir icat olarak tanımlanırken kimileri de futbolun ruhunu öldürdüğünü düşünüyor. Futbolun unsurlarından biri olan hakemin varlığını pasifize etmekle suçlanan VAR'a karşı birçok ülkede itirazlar da yükseliyor. 

İsveç geçtiğimiz yıl VAR'ı terk etti. Norveç ise terk etmek için çabalıyor ancak federasyon bu konuda aksini düşünüyor.

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VAR sistemi tartışılmaya devam ediyor.

VAR sistemi tartışılmaya devam ediyor.

Norveç de VAR'ı futboldan silmek için bir çaba içinde ancak hiç de kolay olacak gibi durmuyor. 

Geçen ocak ayında, Norveç’in en üst iki ligi olan Eliteserien ve First Division’daki kulüpleri temsil eden Norsk Toppfotball’daki (NTF) 32 takım, federasyondan “VAR’ın mümkün olan en kısa sürede durdurulmasını” talep eden bir önergeyi 19’a karşı 13 oyla kabul etti.

Taraftarlar ve kulüpler VAR'ı futbolun ruhunu öldürmekle suçluyor.

Taraftarlar ve kulüpler VAR'ı futbolun ruhunu öldürmekle suçluyor.

VAR, taraftar ve kulüplere göre futbolun seyir zevkini tamamen düşüren bir uygulamadan başka bir şey değil. Futboldaki kaliteyi de düşürdüğünü söyleyen taraftarlar sık sık protesto gösterileri yapıyor.

Rosenborg-Lillestrom maçı yarıda kalmıştı.

Rosenborg-Lillestrom maçı yarıda kalmıştı.

Geçtiğimiz yıl VAR protestoları hayli yükselmiş Rosenborg-Lillestrom maçı 32.dakikada sahaya atılan tenis topları ve yabancı maddeler sebebiyle yarıda kalmıştı.

Federasyon VAR'ı savunuyor.

Federasyon VAR'ı savunuyor.

19'a 13 geçen oylamayı bypass etmek için Norveç Futbol Federasyonu ilginç bir yöntem uyguladı. 

NFF, büyük çoğunluğu hakem teknolojisini kullanmayan amatör kulüpleri de kapsayan 450 üyesinin tamamını katarak yeni bir oylama talep etti. Oylamada 321 oy sistemin sürdürülmesi lehinde, 129 oy ise aleyhinde kullanıldı. Federasyon bu sebeple devam kararı aldı.

Tribünlerde protesto var.

Tribünlerde protesto var.

Norveç'te lig başladı. Taraftarlar da federasyonu 'demokrasi karşıtı' davranışlarla suçluyor. Bu nedenle bu kararı protesto için her maça 15 dakika geç girme kararı aldı. Taraftarlar federasyonun kararı uygulama konusundaki direncini demokrasiye aykırı buluyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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