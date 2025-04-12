Norveç'te Kulüpler VAR'ı İstemiyor, Federasyon Diretiyor
Futbola getirilen Video Yardımcı Hakem sistemi kimilerince müthiş bir icat olarak tanımlanırken kimileri de futbolun ruhunu öldürdüğünü düşünüyor. Futbolun unsurlarından biri olan hakemin varlığını pasifize etmekle suçlanan VAR'a karşı birçok ülkede itirazlar da yükseliyor.
İsveç geçtiğimiz yıl VAR'ı terk etti. Norveç ise terk etmek için çabalıyor ancak federasyon bu konuda aksini düşünüyor.
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VAR sistemi tartışılmaya devam ediyor.
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Taraftarlar ve kulüpler VAR'ı futbolun ruhunu öldürmekle suçluyor.
Rosenborg-Lillestrom maçı yarıda kalmıştı.
Federasyon VAR'ı savunuyor.
Tribünlerde protesto var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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