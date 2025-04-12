Norveç'te Kulüpler VAR'ı İstemiyor, Federasyon Diretiyor

Futbola getirilen Video Yardımcı Hakem sistemi kimilerince müthiş bir icat olarak tanımlanırken kimileri de futbolun ruhunu öldürdüğünü düşünüyor. Futbolun unsurlarından biri olan hakemin varlığını pasifize etmekle suçlanan VAR'a karşı birçok ülkede itirazlar da yükseliyor.

İsveç geçtiğimiz yıl VAR'ı terk etti. Norveç ise terk etmek için çabalıyor ancak federasyon bu konuda aksini düşünüyor.