onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan, AB ile Tartışmalı Bir Karara İmza Attı

Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan, AB ile Tartışmalı Bir Karara İmza Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.04.2025 - 10:46

Orta Asya'da yer alan ve aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan bazı ülkelerle Avrupa Birliği bir süredir ticari anlaşmalar gerçekleştirmeye çalışıyor. Türk devletlerinin de sıcak baktığı bu anlaşmalar için bazı adımlar da atıldı. 

Kısa bir süre önce Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Güney Kıbrıs'a elçi ataması ise bu görüşmelerin nihayete erdiğini düşündürtüyor. AB ile imzalanan bu sözleşme sadece bir elçi ataması değil Kıbrıs'a dair de bir tutum içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AB ve Türk devletleri arasındaki Kıbrıs görüşmeleri bir süredir sıklaştı.

AB ve Türk devletleri arasındaki Kıbrıs görüşmeleri bir süredir sıklaştı.

Türk devletleri ile AB arasında Kıbrıs konusu ise yeni bir gündem değil 2024 Kasım'ında AB konuyla ilgili açıklama yayınlamış ve devletlere tepki göstermişti. 

Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine Kuzey Kıbrıs'ın gözlemci olarak davet edilmesi, Avrupa Birliği'nde (AB) rahatsızlık yaratmıştı.

AB üyesi olan Kıbrıs Rum Kesimi'nin karşı çıktığı bu davete Brüksel'den de tepki gelmiş; AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yazılı bir açıklamayla söz konusu daveti sert bir şekilde eleştirdi. Borrell, bu adımı 'Kıbrıslı Türk ayrılıkçı yapının meşrulaştırılması çabası' olarak nitelendirmişti. Borrell bu adımı KKTC'yi 'meşrulaştırma' çabası olarak nitelemişti.

Kasım'dan Nisan'a çok şey değişti.

Kasım'dan Nisan'a çok şey değişti.

AB'nin bir süredir ticari ilişkiler yürütmek istediği Türk devletleriyle bu anlaşmayı nihayete erdirdiği görülüyor. 

Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile Orta Asya ülkesi Tacikistan'ın AB ile imzaladığı ortak bildiride Kıbrıs'a dair madde ise şaşkınlık yarattı. Bildirinin 4. Maddesinde; 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 541(1983) ve 550 (1984) sayılı kararlarına güçlü tahahütümüzü yineleriz.' deniyor. 

Bu maddeler direkt olarak Kıbrıs'ı ilgilendiriyor.

Güney Kıbrıs'ı tanıdılar, Türkiye'yi işgalci ilan ettiler.

Güney Kıbrıs'ı tanıdılar, Türkiye'yi işgalci ilan ettiler.

Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin kabul ettiği BMGK'nın 541 sayılı kararı KKTC aleyhine bir madde. Kararda KKTC ilanı kınanıyor, hukuken geçersiz sayılıyor, diğer devletlere KKTC’yi tanımama ve sadece Rum yönetimini tanıma çağrısı yapılıyor. Kararda ayrıca 1974 yılında alınan 365 ve 1975 yılında alınan 367 sayılı kararlar da yeniden teyit ediliyor. Bu kararlarda Türk Barış Harekatı kınanıyor ve Türk askerlerinin derhal geri çekilmesi isteniyor.

Bu karar aynı zamanda Güney Kıbrıs'ı 'tek meşru hükümet' ilan ediyor.

550 sayılı karar da yine sadece KKTC'yi değil Türkiye Cumhuriyeti'ni de hedef alan noktalar içeriyor.

550 sayılı karar da yine sadece KKTC'yi değil Türkiye Cumhuriyeti'ni de hedef alan noktalar içeriyor.

BMGK’nin 550 sayılı kararı, Türkiye ile KKTC arasında büyükelçi atanmasını “ayrılıkçı ve yasadışı” bir girişim olarak nitelendirerek kınarken, bu adımın geri çekilmesini talep ediyor; ayrıca tüm ülkelere KKTC’yi tanımamaları, desteklememeleri ve yardımda bulunmamaları çağrısında bulunuyor.

GKRY’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

AB'nin ekonomi paketi mi buna yol açtı?

AB'nin ekonomi paketi mi buna yol açtı?

İddialara göre AB'nin bir süre önce 12 milyar Euro değerinde Orta Asya için bir yatırım paketi açıklaması, Türk devletlerini AB ile ticareti geliştirmek adına böyle bir karar aldırmış olabilir.

Güney Kıbrıs'ın tanınarak elçi atanması ve imzalanan BMGK maddeleri AB'nin elini hem Türkiye'ye hem de KKTC'ye karşı güçlendirmiş görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın