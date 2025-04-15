Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan, AB ile Tartışmalı Bir Karara İmza Attı

Orta Asya'da yer alan ve aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan bazı ülkelerle Avrupa Birliği bir süredir ticari anlaşmalar gerçekleştirmeye çalışıyor. Türk devletlerinin de sıcak baktığı bu anlaşmalar için bazı adımlar da atıldı.

Kısa bir süre önce Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Güney Kıbrıs'a elçi ataması ise bu görüşmelerin nihayete erdiğini düşündürtüyor. AB ile imzalanan bu sözleşme sadece bir elçi ataması değil Kıbrıs'a dair de bir tutum içeriyor.