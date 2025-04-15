Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan, AB ile Tartışmalı Bir Karara İmza Attı
Orta Asya'da yer alan ve aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan bazı ülkelerle Avrupa Birliği bir süredir ticari anlaşmalar gerçekleştirmeye çalışıyor. Türk devletlerinin de sıcak baktığı bu anlaşmalar için bazı adımlar da atıldı.
Kısa bir süre önce Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Güney Kıbrıs'a elçi ataması ise bu görüşmelerin nihayete erdiğini düşündürtüyor. AB ile imzalanan bu sözleşme sadece bir elçi ataması değil Kıbrıs'a dair de bir tutum içeriyor.
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AB ve Türk devletleri arasındaki Kıbrıs görüşmeleri bir süredir sıklaştı.
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Kasım'dan Nisan'a çok şey değişti.
Güney Kıbrıs'ı tanıdılar, Türkiye'yi işgalci ilan ettiler.
550 sayılı karar da yine sadece KKTC'yi değil Türkiye Cumhuriyeti'ni de hedef alan noktalar içeriyor.
AB'nin ekonomi paketi mi buna yol açtı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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