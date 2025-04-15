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Şehidin Naaşına 3 Yıl Sonra Ulaşıldı: Vasiyeti Ortaya Çıktı

Şehidin Naaşına 3 Yıl Sonra Ulaşıldı: Vasiyeti Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.04.2025 - 16:08

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin son isteği yerine getirildi.

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Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in şehit olmadan bir gün önce kardeşine attığı mesaj ortaya çıktı.

Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in şehit olmadan bir gün önce kardeşine attığı mesaj ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını açıkladı.

14 Nisan'da yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' denildi.

7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi.

7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşınıp katafalka konuldu. Yoğun kar yağışı altında düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajı okundu. Şehidin naaşı, tekbir ve dualarla mahalle mezarlığına defnedildi.

Tokyürek, şehit düşmeden bir gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı son mesajı ortaya çıkmıştı.

Tokyürek, şehit düşmeden bir gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı son mesajı ortaya çıkmıştı.

Tokyürek belirttiği gibi Sığırlı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit, mesajında, kardeşinden eşi Gözde'ye de iyi bakmalarını istemişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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