Şehidin Naaşına 3 Yıl Sonra Ulaşıldı: Vasiyeti Ortaya Çıktı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin son isteği yerine getirildi.
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Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in şehit olmadan bir gün önce kardeşine attığı mesaj ortaya çıktı.
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7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi.
Tokyürek, şehit düşmeden bir gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı son mesajı ortaya çıkmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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