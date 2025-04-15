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Kadın Doğum Kliniğinde Skandal: Para Karşılığı 'Yumurta' Satışı

Kadın Doğum Kliniğinde Skandal: Para Karşılığı 'Yumurta' Satışı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.04.2025 - 13:28

Özel bir kadın doğum kliniğinde skandal bir olay yaşandı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir şebekenin kadınların yumurtalarını para karşılığı aldığı ortaya çıktı.Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, çetenin kadınlardan aldığı yumurtayı ABD'de sattığı tespit edildi.

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Skandal olay, İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde meydana geldi.

Skandal olay, İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde meydana geldi.

CİMER'e yapılan şikayetle çete yakayı ele verdi.

CİMER'e ihbarda bulunan bir kadın kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını iddia etti.

CİMER'e ihbarda bulunan bir kadın kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını iddia etti.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, kadın doğum kliniğinde 'genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma' gibi işlemler altında genç kadınlara kurye aracılığı ile hormon ve yumurta artırıcı bir ilaç gönderdi.

İki hafta boyunca bu ilacı kullanan kadınlar yurt dışına gönderilerek oradaki hastanelerin tüp bebek merkezinde yumurtaların satışı yapıldı.

İki hafta boyunca bu ilacı kullanan kadınlar yurt dışına gönderilerek oradaki hastanelerin tüp bebek merkezinde yumurtaların satışı yapıldı.

Bu kadınlara ilaç kullanımı sonucunda çıkan olgun yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20 ile 40 bin lira arasında değişen para teklifleri sunuldu.

İhbarda ayrıca, işlem süresince kadınlara çeşitli tahliller, saç ve göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler de yapıldığı yer aldı.

Her şey düşünülmüş. İleride doğan çocuklardan miras hakkı iddia edememesi için imzalar alındı.

Her şey düşünülmüş. İleride doğan çocuklardan miras hakkı iddia edememesi için imzalar alındı.

20-30 yaş aralığındaki genç kadınlara bu uygulamanın yapıldığı ve Amerika'daki bir şirketle koordineli işlemlerin gerçekleştirildiği iddia edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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