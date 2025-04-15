Kadın Doğum Kliniğinde Skandal: Para Karşılığı 'Yumurta' Satışı
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Skandal olay, İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde meydana geldi.
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CİMER'e ihbarda bulunan bir kadın kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını iddia etti.
İki hafta boyunca bu ilacı kullanan kadınlar yurt dışına gönderilerek oradaki hastanelerin tüp bebek merkezinde yumurtaların satışı yapıldı.
Her şey düşünülmüş. İleride doğan çocuklardan miras hakkı iddia edememesi için imzalar alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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