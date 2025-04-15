Kadın Doğum Kliniğinde Skandal: Para Karşılığı 'Yumurta' Satışı

Bu kadınlara ilaç kullanımı sonucunda çıkan olgun yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20 ile 40 bin lira arasında değişen para teklifleri sunuldu.

İhbarda ayrıca, işlem süresince kadınlara çeşitli tahliller, saç ve göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler de yapıldığı yer aldı.