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Avukatı Duyurdu: CHP Lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tazminat Ödeyecek

Avukatı Duyurdu: CHP Lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tazminat Ödeyecek

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.04.2025 - 12:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek.

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Dava, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Nisan 2022'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle açılmıştı.

Dava, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Nisan 2022'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle açılmıştı.

Özel, İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Erdoğan'ı yargı bağımsızlığını yok etmekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın davanının sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın davanının sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Aydın, '26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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