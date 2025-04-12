CHP MYK Üyeleri Belli Oldu: İki İsim Değişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından önerilen Merkez Yönetim Kurulu listesi, Parti Meclisi tarafından onaylandı.MYK bu toplantıda belli oldu. Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı, MYK’ye giren yeni isimler oldu.

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanlığı için ise seçim yapılacak.