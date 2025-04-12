onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP MYK Üyeleri Belli Oldu: İki İsim Değişti

CHP MYK Üyeleri Belli Oldu: İki İsim Değişti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.04.2025 - 15:10

CHP'de 21. Olağanüstü Kurultay'ın ardından belli olan Parti Meclisi (PM), Özgür Özel başkanlığında ilk kez toplandı. PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Listeye 2 yeni isim girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda, kurultaya tek aday olarak giren Genel Başkan Özgür Özel, bin 171 oyla yeniden genel başkan seçilmişti. Özel’in delegeye sunduğu anahtar liste de kabul edilmişti.

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda, kurultaya tek aday olarak giren Genel Başkan Özgür Özel, bin 171 oyla yeniden genel başkan seçilmişti. Özel’in delegeye sunduğu anahtar liste de kabul edilmişti.

CHP PM, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Toplantıda Özel’in yanına PM'nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu.

Toplantıda Özel’in yanına PM'nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından önerilen Merkez Yönetim Kurulu listesi, Parti Meclisi tarafından onaylandı.MYK bu toplantıda belli oldu. Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı, MYK’ye giren yeni isimler oldu.

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) başkanlığı için ise seçim yapılacak.

İşte o isimler…

İşte o isimler…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
6
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın