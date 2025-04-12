CHP MYK Üyeleri Belli Oldu: İki İsim Değişti
CHP'de 21. Olağanüstü Kurultay'ın ardından belli olan Parti Meclisi (PM), Özgür Özel başkanlığında ilk kez toplandı. PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Listeye 2 yeni isim girdi.
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CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda, kurultaya tek aday olarak giren Genel Başkan Özgür Özel, bin 171 oyla yeniden genel başkan seçilmişti. Özel’in delegeye sunduğu anahtar liste de kabul edilmişti.
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Toplantıda Özel’in yanına PM'nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu.
İşte o isimler…
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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