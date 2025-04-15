AB Ülkesi Macaristan, LGBTİ+ Etkinlikleri ve Onur Yürüyüşünü Yasakladı: Yüz Tanıma Sistemi Kullanacak
AB ülkesi Macaristan, LGBTQ+ haklarını sınırlayan anayasa değişikliğini onayladı. Yeni yasa ile bu etkinliklere katılanları tespit etmek ve cezalandırmak için yüz tanıma sistemlerinin kullanması mümkün kılınacak.
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AB ülkesi Macaristan, LGBTİ+ etkinlikleri ve Onur Yürüyüşü hakkında dikkat çeken bir karara imza attı.
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Yeni yasayla hükümet Onur etkinliklerini yasaklamış oldu. Ayrıca bu etkinliklere katılanları tespit etmek ve cezalandırmak için de adım attı. Yüz tanıma sistemi kullanacak.
Değişiklik aynı zamanda hükümete, ülkenin güvenliği ya da egemenliğine tehdit oluşturduğu düşünülen çifte vatandaşlar söz konusu olduğunda Macar vatandaşlığını geçici olarak askıya alma yetkisi de veriyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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