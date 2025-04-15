AB Ülkesi Macaristan, LGBTİ+ Etkinlikleri ve Onur Yürüyüşünü Yasakladı: Yüz Tanıma Sistemi Kullanacak

Bir insan hakları grubu olan Macar Helsinki Komitesi, değişikliği “korkuyu yasallaştırma” aracı olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi Orban da kendisini geleneksel aile değerlerinin savunucusu olarak göstermeye çalışırken, eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini engellemek ve okul eğitim programlarında LGBTİ+ konularından bahsedilmesini yasaklamak gibi politikaları hayata geçirmişti.