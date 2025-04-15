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AB Ülkesi Macaristan, LGBTİ+ Etkinlikleri ve Onur Yürüyüşünü Yasakladı: Yüz Tanıma Sistemi Kullanacak

AB Ülkesi Macaristan, LGBTİ+ Etkinlikleri ve Onur Yürüyüşünü Yasakladı: Yüz Tanıma Sistemi Kullanacak

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.04.2025 - 15:33

AB ülkesi Macaristan, LGBTQ+ haklarını sınırlayan anayasa değişikliğini onayladı. Yeni yasa ile bu etkinliklere katılanları tespit etmek ve cezalandırmak için yüz tanıma sistemlerinin kullanması mümkün kılınacak.

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AB ülkesi Macaristan, LGBTİ+ etkinlikleri ve Onur Yürüyüşü hakkında dikkat çeken bir karara imza attı.

AB ülkesi Macaristan, LGBTİ+ etkinlikleri ve Onur Yürüyüşü hakkında dikkat çeken bir karara imza attı.

Başbakan Viktor Orban ve sağ popülist partisi Fidesz tarafından desteklenen tasarı, 140 parlamento üyesinin ''evet'' oyu kullanmasıyla geçti. 21 kişi ise ''hayır'' oyu kullandı.

Yeni yasayla hükümet Onur etkinliklerini yasaklamış oldu. Ayrıca bu etkinliklere katılanları tespit etmek ve cezalandırmak için de adım attı. Yüz tanıma sistemi kullanacak.

Yeni yasayla hükümet Onur etkinliklerini yasaklamış oldu. Ayrıca bu etkinliklere katılanları tespit etmek ve cezalandırmak için de adım attı. Yüz tanıma sistemi kullanacak.

Orban hükümetinin çocukların fiziksel, mental ve ahlaki gelişmesini korumak için hayata geçirdiğini öne sürdüğü yasa ile ayrıca yalnızca iki cinsiyeti tanıyor, diğer cinsiyet kimliklerini kanunen reddediyor.

Değişiklik aynı zamanda hükümete, ülkenin güvenliği ya da egemenliğine tehdit oluşturduğu düşünülen çifte vatandaşlar söz konusu olduğunda Macar vatandaşlığını geçici olarak askıya alma yetkisi de veriyor.

Değişiklik aynı zamanda hükümete, ülkenin güvenliği ya da egemenliğine tehdit oluşturduğu düşünülen çifte vatandaşlar söz konusu olduğunda Macar vatandaşlığını geçici olarak askıya alma yetkisi de veriyor.

Bir insan hakları grubu olan Macar Helsinki Komitesi, değişikliği “korkuyu yasallaştırma” aracı olarak nitelendirdi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi Orban da kendisini geleneksel aile değerlerinin savunucusu olarak göstermeye çalışırken, eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini engellemek ve okul eğitim programlarında LGBTİ+ konularından bahsedilmesini yasaklamak gibi politikaları hayata geçirmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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