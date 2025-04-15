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İmza Vermeyi Unuttu: Adli Kontrolle Serbest Kalan Fenomen Merve Taşkın, Son Anda Karakola Koştu

İmza Vermeyi Unuttu: Adli Kontrolle Serbest Kalan Fenomen Merve Taşkın, Son Anda Karakola Koştu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.04.2025 - 18:40

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı teklif nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, ev hapsi' kararıyla serbest bırakılmıştı. Ev hapsinde olan Taşkın, imza vermeyi unuttu. Karakola son anda yetişen fenomen Taşkın yetkililere seslendi.

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OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alınmıştı.

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alınmıştı.

Fenomen Taşkın paylaşımında, “14 Şubat’ta yalnız olanlara akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL” demişti.

Gözaltına alınan Taşkın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verilmişti.

Gözaltına alınan Taşkın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verilmişti.

Taşkın hakkında “müstehcenlik” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Adli kontrol tedbirleri kapsamında her gün karakola giderek imza atması gereken Taşkın, imza vermeye gitmeyi unuttu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Taşkın, imzaya son anda yetiştiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yetkililere seslenen Merve Taşkın, “Ya yetkili biri duysun sesimi. Taleplerim: Adli kontrol, parmak izi vermemin kaldırılması ve yurt dışı yasağımın kaldırılması. Yaz geliyor, ne olur…” diye yazdı.

Sosyal medya hesabından yetkililere seslenen Merve Taşkın, “Ya yetkili biri duysun sesimi. Taleplerim: Adli kontrol, parmak izi vermemin kaldırılması ve yurt dışı yasağımın kaldırılması. Yaz geliyor, ne olur…” diye yazdı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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