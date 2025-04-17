Harekete Geçtiler: Bungalovlarda Gizli Kamera Kontrolü Yapılacak

''Herkes bu konuda çok tedirgin. Böyle bir ahlaksızlıkla itham edilmek hepimizi derinden sarstı. Bu olayın şokuyla ciddi bir dezenformasyona uğradık. Birçok insanın psikolojisi bozuldu. Önce rezervasyon iptalleri gelmişti. Şimdi toparlanıyoruz Arayıp eski misafirlerimiz destek oluyorlar'' diyen Başkan Alaçam, sözlerine şöyle devam etti:

''Sapanca sanırım Türkiye'de bu konuda en çok denetlenen yerdir. Tüm tesisler denetlendi. Fakat tabii ki böyle bir durum ilk defa yaşanıyor. Biz tabii ki bunu görmezden gelemeyiz. Acilen bir tedbir almamız gerektiğini gördük. Hızlı bir şekilde reaksiyon olarak yurt dışından cihaz sipariş ettik. Yaklaşık 1 hafta içerisinde gelecek. Bu cihazla kızılötesi sinyalle bulunduğunuz ortamda gizli kamera, ses kaydı ve benzeri cihazı olup olmadığını uyarı vererek size bilgi veriyor. Siz misafir olarak geldiğinizde kumanda gibi bir cihaz, bulunduğunuz ortamda varsa bir kamera, gizli bir ses kaydı cihazı öterek uyarı veriyor.''