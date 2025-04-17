Harekete Geçtiler: Bungalovlarda Gizli Kamera Kontrolü Yapılacak
Sapanca’da geceliği 12 bin lira olan lüks bungalovda gizli kamera bulunması sonrası harekete geçildi. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, yurt dışından getirilen cihazla, gizli kamera ve ses kaydı cihazı olup olmadığının kontrol edilebileceğini açıkladı.
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Sapanca'da geceliği 12 bin lira olan bungalovda gizli kamera bulunmuştu. Bunun üzerine gözaltına alınan işletme sahibi ve bir çalışan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, gizli kamera ve ses kaydı cihazı olup olmadığının kontrol edilebilmek için yurt dışından cihaz getirildiğini açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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