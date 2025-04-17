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Harekete Geçtiler: Bungalovlarda Gizli Kamera Kontrolü Yapılacak

Harekete Geçtiler: Bungalovlarda Gizli Kamera Kontrolü Yapılacak

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.04.2025 - 20:22

Sapanca’da geceliği 12 bin lira olan lüks bungalovda gizli kamera bulunması sonrası harekete geçildi. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, yurt dışından getirilen cihazla, gizli kamera ve ses kaydı cihazı olup olmadığının kontrol edilebileceğini açıkladı.

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Sapanca'da geceliği 12 bin lira olan bungalovda gizli kamera bulunmuştu. Bunun üzerine gözaltına alınan işletme sahibi ve bir çalışan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sapanca'da geceliği 12 bin lira olan bungalovda gizli kamera bulunmuştu. Bunun üzerine gözaltına alınan işletme sahibi ve bir çalışan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın tepki çekmesi sonrası bungalov kiralayanlar rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Bu duruma son vermek vermek ve güven kazanmak için yeni bir yöneteme başvuruldu.

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, gizli kamera ve ses kaydı cihazı olup olmadığının kontrol edilebilmek için yurt dışından cihaz getirildiğini açıkladı.

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, gizli kamera ve ses kaydı cihazı olup olmadığının kontrol edilebilmek için yurt dışından cihaz getirildiğini açıkladı.

''Herkes bu konuda çok tedirgin. Böyle bir ahlaksızlıkla itham edilmek hepimizi derinden sarstı. Bu olayın şokuyla ciddi bir dezenformasyona uğradık. Birçok insanın psikolojisi bozuldu. Önce rezervasyon iptalleri gelmişti. Şimdi toparlanıyoruz Arayıp eski misafirlerimiz destek oluyorlar'' diyen Başkan Alaçam, sözlerine şöyle devam etti: 

''Sapanca sanırım Türkiye'de bu konuda en çok denetlenen yerdir. Tüm tesisler denetlendi. Fakat tabii ki böyle bir durum ilk defa yaşanıyor. Biz tabii ki bunu görmezden gelemeyiz. Acilen bir tedbir almamız gerektiğini gördük. Hızlı bir şekilde reaksiyon olarak yurt dışından cihaz sipariş ettik. Yaklaşık 1 hafta içerisinde gelecek. Bu cihazla kızılötesi sinyalle bulunduğunuz ortamda gizli kamera, ses kaydı ve benzeri cihazı olup olmadığını uyarı vererek size bilgi veriyor. Siz misafir olarak geldiğinizde kumanda gibi bir cihaz, bulunduğunuz ortamda varsa bir kamera, gizli bir ses kaydı cihazı öterek uyarı veriyor.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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