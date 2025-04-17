Bungalovda Gizli Kamera Skandalı: Tutuklanan Sahiplerinin Cep Telefonundan Görüntüler Ortaya Çıktı

Sakarya’da bulunan bir bungalovda odaya gizli kamera düzeneği kurulduğu ortaya çıkmıştı. Açılan soruşturma kapsamında işletmenin iki sahibi tutuklanmıştı. Tutuklanan işletme sahiplerinden H.K.’nın telefonunda gizli kamera ile çekilen görüntülerin el geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan gizli kamera skandalının yaşandığı bungalov süresiz olarak mühürlenirken, aynı bölgede bulunan lüks bir otele ait 91 adet bungalov da ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.