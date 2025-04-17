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Bungalovda Gizli Kamera Skandalı: Tutuklanan Sahiplerinin Cep Telefonundan Görüntüler Ortaya Çıktı

Bungalovda Gizli Kamera Skandalı: Tutuklanan Sahiplerinin Cep Telefonundan Görüntüler Ortaya Çıktı

Sakarya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.04.2025 - 16:17

Sakarya’da bulunan bir bungalovda odaya gizli kamera düzeneği kurulduğu ortaya çıkmıştı. Açılan soruşturma kapsamında işletmenin iki sahibi tutuklanmıştı. Tutuklanan işletme sahiplerinden H.K.’nın telefonunda gizli kamera ile çekilen görüntülerin el geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan gizli kamera skandalının yaşandığı bungalov süresiz olarak mühürlenirken, aynı bölgede bulunan lüks bir otele ait 91 adet bungalov da ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

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Sapanca’da geceliği 12 bin lira olan lüks bungalovda gizli kamera düzeneği ortaya çıkmıştı.

Sapanca’da geceliği 12 bin lira olan lüks bungalovda gizli kamera düzeneği ortaya çıkmıştı.

İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. 

Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

Polis ekipleri bungalovun 2 sahibini gözaltına almış ve işletme sahipleri 31 yaşındaki H.K. ve 48 yaşındaki T.S. tutuklanmıştı.

Telefondan gizli kamera ile çekilmiş görüntüler ortaya çıktı.

Telefondan gizli kamera ile çekilmiş görüntüler ortaya çıktı.

Polis ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelenmeye alındı.

Şu ana kadar yapılan cihaz incelemelerinde bungalova yerleştirilen gizli kameradaki bazı görüntüler, işletme sahibi H.K.'nın telefonunda bulundu.

Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalov süresiz olarak mühürlendi.

Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalov süresiz olarak mühürlendi.

Sapanca ilçesinde iki kişinin ‘özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklandığı gizli kamera skandalının meydana geldiği bungalov ilçe belediyesinin zabıta ekiplerince süresiz olarak mühürlendi. 

Ayrıca, yapılan incelemeler neticesinde bölgede bulunan lüks bir otele ait 91 adet bungalov da, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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