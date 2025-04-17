Bungalovda Gizli Kamera Skandalı: Tutuklanan Sahiplerinin Cep Telefonundan Görüntüler Ortaya Çıktı
Sakarya’da bulunan bir bungalovda odaya gizli kamera düzeneği kurulduğu ortaya çıkmıştı. Açılan soruşturma kapsamında işletmenin iki sahibi tutuklanmıştı. Tutuklanan işletme sahiplerinden H.K.’nın telefonunda gizli kamera ile çekilen görüntülerin el geçirildiği öğrenildi.
Öte yandan gizli kamera skandalının yaşandığı bungalov süresiz olarak mühürlenirken, aynı bölgede bulunan lüks bir otele ait 91 adet bungalov da ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.
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Sapanca’da geceliği 12 bin lira olan lüks bungalovda gizli kamera düzeneği ortaya çıkmıştı.
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Telefondan gizli kamera ile çekilmiş görüntüler ortaya çıktı.
Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalov süresiz olarak mühürlendi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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