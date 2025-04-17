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Başsavcılık Açıkladı: Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı

Başsavcılık Açıkladı: Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.04.2025 - 15:42

CHP’ye kayyum atanacak” açıklamasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması kapsamında gözaltına alındı.

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Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası çok konuşulmuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası çok konuşulmuştu.

Kütahyalı’nın iddiasını İletişim Başkanlığı yalanlanmış ve Ankara Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul’da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği iddia edilmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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