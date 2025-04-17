Başsavcılık Açıkladı: Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı
“CHP’ye kayyum atanacak” açıklamasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması kapsamında gözaltına alındı.
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Rasim Ozan Kütahyalı’nın “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası çok konuşulmuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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