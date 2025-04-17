Devlet Bahçeli’den "CHP’ye Kayyum" İddiasını Ortaya Atan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: "İçimizde Yuvalanmış Şeytan"
MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, “CHP’ye kayyum atanacak” iddiası sebebiyle gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı için “CHP’ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Bahçeli’nin açıklamasında, “CHP’ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir. Zira CHP zaten fiili vesayet ve kayyum yönetimiyle kendi kendini yiyip bitiren canlı bir organizmaya dönüşmüştür.” ifadeleri de yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rasim Ozan Kütahyalı’nın dün akşam “CHP’ye yarın kayyum atacak” iddiası gündemi sarsmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Aramızda yuvalanmış şeytanlar”
Devlet Bahçeli, CHP Genel Bakanı Özgür Özel’e de tepki gösterdi.
“CHP, Sırrı Süreyya Önder’in hastalığını kullanmıştır”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın