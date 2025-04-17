ABD’de Çökertilen Çetenin Başı Olduğu İddia Edilmişti: Adana’da Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Kaldı

Çıkan haberler sonrası harekete geçen polis, M.B.’yi Çukurova ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına aldı.

Adresteki aramada ele geçirilen 12 cep telefonu ile dizüstü bilgisayara el konuldu. Telefon ve bilgisayarda yapılan incelemede herhangi bir suç deliline rastlanmadı.

Ayrıca M.B.’nin, öne sürüldüğü gibi hakkında Interpol tarafından çıkarılmış bir kırmızı bültenle arama kararının da bulunmadığı bildirildi.