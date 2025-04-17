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ABD’de Çökertilen Çetenin Başı Olduğu İddia Edilmişti: Adana’da Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Kaldı

ABD’de Çökertilen Çetenin Başı Olduğu İddia Edilmişti: Adana’da Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Kaldı

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.04.2025 - 12:54

ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen bir operasyonda çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan küresel şebeke çökertilmişti.

Çetenin başındaki ismin ise Adana’da yaşayan 27 yaşında M.B. isimli Türk vatandaşı olduğu iddia edilmişti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.B., evindeki dijital materyallerde herhangi bir suç deliline rastlanmayınca adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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‘John De Vil’ lakaplı çete lideri olduğu iddia edilmişti.

‘John De Vil’ lakaplı çete lideri olduğu iddia edilmişti.

ABD’de TikTok üzerinden reklam vererek çocuğun cinsel istismarına yönetlik müstehcen görüntüleri satan bir çete tespit edildi.

8 kişinin gözaltına alındığı olayda çetenin liderinin ise Adana’da ikamet eden ve ‘John De Vil’ kullanıcı adının kullanan Türk vatandaşı M.B. isimli kişi olduğu iddia edilmişti.

Evine yapılan baskında suç delili bulunmadı.

Evine yapılan baskında suç delili bulunmadı.

Çıkan haberler sonrası harekete geçen polis, M.B.’yi Çukurova ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. 

Adresteki aramada ele geçirilen 12 cep telefonu ile dizüstü bilgisayara el konuldu. Telefon ve bilgisayarda yapılan incelemede herhangi bir suç deliline rastlanmadı. 

Ayrıca M.B.’nin, öne sürüldüğü gibi hakkında Interpol tarafından çıkarılmış bir kırmızı bültenle arama kararının da bulunmadığı bildirildi.

Sosyal medya hesapları çalıp satıyormuş!

Sosyal medya hesapları çalıp satıyormuş!

Şüpheli M.B.’nin, 2009’dan bu yana çaldığı sosyal medya hesaplarını, yurt dışındaki kişilere satarak gelir elde ettiği saptandı. Emniyetteki sorgusunda, hakkındaki haberleri şaşkınlıkla öğrendiğini belirten M.B., “Benim tek işim sosyal medya hesabı satışı yapmaktır. İddia edildiği gibi bir suça karışmadım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Bilişim sistemi verilerini bozma, yok etme, değiştirme ve erişilmez kılma’ suçundan adliyeye sevk edilen M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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