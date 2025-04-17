ABD’de Çökertilen Çetenin Başı Olduğu İddia Edilmişti: Adana’da Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Kaldı
ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen bir operasyonda çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan küresel şebeke çökertilmişti.
Çetenin başındaki ismin ise Adana’da yaşayan 27 yaşında M.B. isimli Türk vatandaşı olduğu iddia edilmişti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.B., evindeki dijital materyallerde herhangi bir suç deliline rastlanmayınca adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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‘John De Vil’ lakaplı çete lideri olduğu iddia edilmişti.
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Evine yapılan baskında suç delili bulunmadı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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