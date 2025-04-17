Müge Anlı'da 6 Gündür Kayıp Olarak Aranan 7 Yaşındaki Cumali Timi'nin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Cumali, 12 Nisan günü sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrılmıştı. Ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan küçük çocuk için aile ve işçiler arama yapmıştı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirilmiş, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlatmış ve aile Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Cumali Timi'yi arama çalışmaları devam ederken, anne Karanfil Timi, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Arama çalışmaları sırasında Cumali Timi'nin terliğinin tekine ulaşılmış, anne Karanfil Timi, 'Kim götürdüyse oğlumu getirsin, ben ona kurban olurum.' diyerek gözyaşı dökmüştü.