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Müge Anlı'da 6 Gündür Kayıp Olarak Aranan 7 Yaşındaki Cumali Timi'nin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Müge Anlı'da 6 Gündür Kayıp Olarak Aranan 7 Yaşındaki Cumali Timi'nin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.04.2025 - 12:48

7 yaşındaki Cumali Timi, 6 gün önce Adana'da kaybolmuştu. Annesi Karanfil Timi'nin Müge Anlı'dan yardım istemesinin ardından Cumali'ye ait terliğin teki bulunmuştu.

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7 yaşındaki Cumali Timi, 6 gün önce Adana'da kaybolmuştu.

7 yaşındaki Cumali Timi, 6 gün önce Adana'da kaybolmuştu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Cumali, 12 Nisan günü sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrılmıştı. Ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan küçük çocuk için aile ve işçiler arama yapmıştı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirilmiş, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlatmış ve aile Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Cumali Timi'yi arama çalışmaları devam ederken, anne Karanfil Timi, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Arama çalışmaları sırasında Cumali Timi'nin terliğinin tekine ulaşılmış, anne Karanfil Timi, 'Kim götürdüyse oğlumu getirsin, ben ona kurban olurum.' diyerek gözyaşı dökmüştü.

Cumali Timi'nin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Cumali Timi'nin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Arama çalışmalarının 6. gününde Cumali'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmaların 6’ıncı günde de yaklaşık 150 personel, bot ve dronlarla arama çalışması devam ederken, çalışmalar kapsamında sulama kanalında köprünün olduğu bölgede çocuğun cansız bedeni bulundu. Müge Anlı'nın ekibinden muhabir Hüseyin'in botuna alınan cansız bedeninin ardından muhabir, 'Hayatımın en zor yayını' derken, Müge Anlı da canlı yayında gözyaşı döktü.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Cumali Timi'nin bulunduğu anlarda annesi Karanfil Timi sinir krizi geçirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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