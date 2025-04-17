Hudutsuz Sevda'nın Yeni Bölümüne Reklam Geliri Engeli Gelebilir
NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü son anda iptal edildi. Oda TV, söz konusu gelişmenin nedenini 'reklam kotası doldurmama' olarak aktarırken NOW'ın yayın akışında dizinin yeni bölümü yerine tekrarının yayınlanacağı belirtildi.
Son dakika değişikliğiyle NOW X hesabından Hudutsuz Sevda'nın bu akşam yayınlanacağı duyuruldu.
KAYNAK: Oda TV
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Dizilerin reklam gelirleri nedeniyle yeni bölümleri bir süredir erteleniyor.
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Sebep yine reklam gelirleri!
NOW X hesabı yayın akışında yer almamasına rağmen Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünün yayınlanacağını duyurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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