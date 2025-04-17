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Hudutsuz Sevda'nın Yeni Bölümüne Reklam Geliri Engeli Gelebilir

Hudutsuz Sevda'nın Yeni Bölümüne Reklam Geliri Engeli Gelebilir

Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.04.2025 - 10:50 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 11:16

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü son anda iptal edildi. Oda TV, söz konusu gelişmenin nedenini 'reklam kotası doldurmama' olarak aktarırken NOW'ın yayın akışında dizinin yeni bölümü yerine tekrarının yayınlanacağı belirtildi. 

Son dakika değişikliğiyle NOW X hesabından Hudutsuz Sevda'nın bu akşam yayınlanacağı duyuruldu.

KAYNAK: Oda TV

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Dizilerin reklam gelirleri nedeniyle yeni bölümleri bir süredir erteleniyor.

Dizilerin reklam gelirleri nedeniyle yeni bölümleri bir süredir erteleniyor.

Bu kervana katılan dizilerden biri de NOW'da iki sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda oldu. Her hafta iyi reyting oranları alan Hudutsuz Sevda, NOW'ın açık ara en çok izlenen dizilerinden olurken yeni bölümü son anda iptal edilerek yerine tekrar bölümü geldi.

Sebep yine reklam gelirleri!

Sebep yine reklam gelirleri!

Oda TV, yayınladığı haberde Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünün yayınlanmama sebebini 'reklam kotasının doldurulmama sorunu' olarak açıkladı.

Oda TV ayrıca, pazar akşamları yayınlanan Şakir Paşa Ailesi'nin de aynı sebepten yeni bölümünün iptal olabileceğini belirtti.

NOW X hesabı yayın akışında yer almamasına rağmen Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünün yayınlanacağını duyurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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