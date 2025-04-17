Eşi Dizinin Senaristi Olan Fatih Altaylı, Şakir Paşa Setindeki Yangın Hakkında Konuştu
NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci defa yangın çıktı. Çıkan yangında ne yazık ki bir set çalışanı vefat etti. Fatih Altaylı, eşinin senaristi olduğu Şakir Paşa Ailesi'nde çıkan yangın hakkında konuştu.
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Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı yorum videosunda Şakir Paşa Ailesi setinde çıkan yangın hakkında konuştu.
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Fatih Altaylı söz konusu yangın ve Şakir Paşa Ailesi'nin akıbeti hakkında konuştu:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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