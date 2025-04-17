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Eşi Dizinin Senaristi Olan Fatih Altaylı, Şakir Paşa Setindeki Yangın Hakkında Konuştu

Eşi Dizinin Senaristi Olan Fatih Altaylı, Şakir Paşa Setindeki Yangın Hakkında Konuştu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.04.2025 - 09:08

NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci defa yangın çıktı. Çıkan yangında ne yazık ki bir set çalışanı vefat etti. Fatih Altaylı, eşinin senaristi olduğu Şakir Paşa Ailesi'nde çıkan yangın hakkında konuştu.

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Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı yorum videosunda Şakir Paşa Ailesi setinde çıkan yangın hakkında konuştu.

Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı yorum videosunda Şakir Paşa Ailesi setinde çıkan yangın hakkında konuştu.

Eşi Hande Altaylı'nın senarist koltuğuna oturduğu dizi yayınlanmaya başladığından beri büyük talihsizlikler yaşamış ve daha önce çıkan yangında tüm set küle dönmüştü. Söz konusu olaydan aylar sonra bir yangın daha çıktı. Birsen Altuntaş'ın duyurduğu yangında köşkün yalnızca bir odası yansa da set çalışanı Serkan Sükyen, yangına müdahale ettikten sonra kalp krizi geçirerek vefat etti.

Fatih Altaylı söz konusu yangın ve Şakir Paşa Ailesi'nin akıbeti hakkında konuştu:

Fatih Altaylı söz konusu yangın ve Şakir Paşa Ailesi'nin akıbeti hakkında konuştu:

'Büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hande diziyle birebir ilgilenmiyor. Biz de herkes gibi televizyonda izliyoruz, çok da başarılı. Fakat şansızlıklar yakasını bırakmadı. Önce sette yangın çıktı, set kül oldu. Her şey yeniden yapıldı. Mecburen 1 ay ara verdiler. Sonra Cem Yiğit Üzümoğlu bir gözaltına alındı. Yine aksadı bir hafta. Hatta o sırada Hande de bir mail attı. 'Uzaylıların seti basmasını bekliyorum, bundan sonra olacak odur' dedi. Keşke uzaylılar bassaydı da bu olmasaydı.

Dün dizinin bazı bölümlerinin ve bazı sahnelerinin çekildiği Büyükada'daki köşkte bir odada bir yangın çıkıyor. Herkesin çok sevdiği, herkesin abi-kardeş ilişkisinde olduğu prodüksiyon amiri yangının farkına varınca başkaları gelene kadar ahşap köşkte yangın büyür diye kendi eline aldığı bir yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yapıyor. O sırada itfaiye geliyor ve işi itfaiyeye devredip dışarı çıkıyor. Köşkün önünde yere oturuyor ve orada bir kalp krizi sonucu hayatını kaybediyor. Anladığımız kadarıyla dumandan etkilenmiş. Zaten daha önce de operasyon geçirdiği bir kalp rahatsızlığı varmış.

Diziyi de anladığım kadarıyla bitirme kararı aldılar. Bu kadar uğursuzluktan sonra. Dün konuştum yapımcılarla 'Zaten bitirecektik kazasız belasız bitirelim diyorduk' diye inanılmaz üzgünler.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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