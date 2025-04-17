Halit Ergenç'le Aliye'de Rol Alan Usta Oyuncu Kral Kaybederse'ye Konuk Oluyor
Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kral Kaybederse kadrosuna usta bir oyuncu dahil oluyor. Birsen Altuntaş, başrol Halit Ergenç'in 20 yıl önce Aliye dizisinde beraber rol aldığı usta oyuncunun Kral Kaybederse'ye konuk olarak geleceğini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse seyirci tarafından hemen benimsendi.
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Kral Kaybederse'ye konuk olan usta isim ise Ayten Uncuoğlu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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