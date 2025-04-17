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Halit Ergenç'le Aliye'de Rol Alan Usta Oyuncu Kral Kaybederse'ye Konuk Oluyor

Halit Ergenç'le Aliye'de Rol Alan Usta Oyuncu Kral Kaybederse'ye Konuk Oluyor

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.04.2025 - 08:27

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kral Kaybederse kadrosuna usta bir oyuncu dahil oluyor. Birsen Altuntaş, başrol Halit Ergenç'in 20 yıl önce Aliye dizisinde beraber rol aldığı usta oyuncunun Kral Kaybederse'ye konuk olarak geleceğini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse seyirci tarafından hemen benimsendi.

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse seyirci tarafından hemen benimsendi.

Narsist bir adamın etrafında dönen hikaye her ne kadar rahatsız edici olsa da Kenan Baran'ın yaptıklarını şaşkınlıkla izlemeye devam ediyoruz. Star TV'nin yeni sezonda da devam ettirmeyi planladığı işlerden Kral Kaybederse hikayesi gereği sık sık konuk oyuncu alırken bu defa usta bir isimle anlaşma sağlandı.

Kral Kaybederse'ye konuk olan usta isim ise Ayten Uncuoğlu!

Kral Kaybederse'ye konuk olan usta isim ise Ayten Uncuoğlu!

Tam 20 yıl önce reyting rekorları kıran Aliye dizisinde Halit Ergenç'le anne-oğulu canlandıran Ayten Uncuoğlu, bir kesimin nefret ettiği anne İkbal'e enfes bir şekilde hayat vermişti. İki isim 20 yıl sonra Kral Kaybederse'de rol alacak. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uncuoğlu bu defa Handan ve Kenan’a karşı derin bir sevgisi olan yatağa bağımlı, sevgi dolu Mukadder karakteriyle ekranlarda olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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