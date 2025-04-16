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Küçük Sırlar'da Rol Alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç Yıllar Sonra Buluştu

Küçük Sırlar'da Rol Alan Merve Boluğur ve Dilara Öztunç Yıllar Sonra Buluştu

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.04.2025 - 22:12

2010-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Ayşegül ve Heves'i canlandıran Merve Boluğur ile Dilara Öztunç yıllar sonra bir araya geldi. Söz konusu buluşmayı Merve Boluğur Instagram hesabından duyurdu.

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2010 yaz sezonuna bomba gibi düşen Küçük Sırlar dizisini muhakkak hatırlarsınız.

2010 yaz sezonuna bomba gibi düşen Küçük Sırlar dizisini muhakkak hatırlarsınız.

Temmuz ayında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan gençlik dizisi, özellikle gelecek vaat eden oyuncu kadrosuyla izleyenleri büyülemişti.

Burak Özçivit, Sinem Kobal, Merve Boluğur, Gonca Vuslateri, Kadir Doğulu, Birkan Sokullu, İpek Karapınar gibi isimleri gencecik halleriyle izlediğimiz Küçük Sırlar, Gossip Girl havasındaki senaryosuyla Türk televizyonlarında alışık olmadığımız bir tarzla yer almış ve 2 sezon yüksek izlenme oranlarıyla ortalığı yıkıp geçmişti.

Dizi hala hafızalarımızda yer edinirken en şaşırtan detay hiç şüphesiz Acemi Cadı'nın ardından tamamen ters köşe bir karakter canlandıran Merve Boluğur olmuştu. Dizide Ayşegül karakterini canlandıran Boluğur'a Gonca Vuslateri ve Dilara Öztunç eşlik etmiş ve bu üçlü gittikleri lisenin kötü kızları olmuştu.

Küçük Sırlar'ın Ayşegül ve Heves'i yıllar sonra bir araya geldi.

Küçük Sırlar'ın Ayşegül ve Heves'i yıllar sonra bir araya geldi.

Ayşegül karakterini canlandıran Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Küçük Sırlar izleyenlere nefis bir nostalji yaşattı. Dizide Heves'i canlandıran Dilara Öztunç'la bir araya gelen Boluğur, arka arkaya yaptığı paylaşımlarla resmen geçmişe yolculuk yaptı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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