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Adana’da Bir Tatlıcı Sınıfta Kaldı: Yapılan Hijyen Kontrolünde Mutfaktan Böcekler Çıktı

Adana’da Bir Tatlıcı Sınıfta Kaldı: Yapılan Hijyen Kontrolünde Mutfaktan Böcekler Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.04.2025 - 12:40

Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince Adana’da bir tatlıcıya gerçekleştirilen hijyen kontrolünde kayda geçen görüntüler mide bulandırdı. Tatlıcının mutfak bölümünde böcekler olduğu tespit edildi. Hijyen kurallarına uymadığı için işletmeye 105 bin TL ceza kesildi. Son zamanlarda artan denetimlerde çıkan sonuçlar, vatandaşların akıllarına “Kime güveneceğiz” sorusunu getiriyor. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: İHA

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İşte detaylar 👇

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanmıştı.

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanmıştı.

İlgili işletmeye bir önceki kontrollerde de uyarı yapıldığı öğrenildi. Uyarılara kulak asmayan işletme, müşterilerinin sağlığını düşünmezken bu sefer cezası ağır oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Z.

Ceza kesmek kadar saçma başka bir durum daha yok. Arkadaş mühürle dükkanı, kapat. Bitti. Bak bakalım millet ne yapıyor.

beybi shark

birader kestiğiniz cezayı adam kısa sürede fiyata yansıtarak tekrar kurtarabiliyor. mühürleyin şu dükkanları

Hermione Granger

Bu ceza tutarları 2018'den kalma sanırım yeni ekonomiye göre güncellenmemiş ?? 105 bin tl ne yaa, kessene 1-2 milyon, halk sağlığı ile oynamanın cezası bu ka... Devamını Gör